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真那麼好賺？小米汽車銷售：上月提成6.8萬 完全不用找客戶

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
陸媒指小米汽車在大陸銷售火爆，有小米汽車銷售人員形容「基本都是躺著賺錢」，光是上個月提成收入就達到人民幣1.5萬元。圖為小米電動車SU7。中新社
陸媒指小米汽車在大陸銷售火爆，有小米汽車銷售人員形容「基本都是躺著賺錢」，光是上個月提成收入就達到人民幣1.5萬元。圖為小米電動車SU7。中新社

陸媒指，小米汽車在大陸銷售火爆，有小米汽車銷售人員自稱「基本都是躺著賺錢」，光是上個月提成收入就達到人民幣1.5萬元（約新台幣6.8萬元），且每天進店客流高達上千人次，其中不乏對SU7感興趣的消費者，因此完全不用外出找客戶。

快科技報導，有小米汽車銷售人員表示，他上個月個人就售出了19輛車，平均每輛車的提成為人民幣800元（新台幣3600元），計算可得出上月的提成收入達人民幣1.5萬元（約新台幣6.8萬元），但由於提成需要等交付後才能全額發放，目前他只拿到了提成的一半。

對照整體數據，去年小米SU7上市的汽車累計鎖單量突破36萬輛，實際交付量逾18.6萬輛，仍有超過17萬張訂單等待兌現。

在小米汽車官網上，不同版本的交付周期已悄然延長。標準版需要等待34至37周，Pro版需31至34周，頂配Max版則需27至30周。對比2月25日的數據發現，各版本交付周期普遍推遲了3周左右。

2月27日晚間，小米集團董事長雷軍在小米15 Ultra暨小米SU7 Ultra發布會上表示，2025年小米集團研發預算超過人民幣300億元，投資在AI等相關領域的將占到四分之一。

提起小米汽車，雷軍稱，小米SU7上市短短9個月時間，銷售鎖單24.8萬輛、交付13.5萬輛，好評如潮，「我感到非常自豪。」

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