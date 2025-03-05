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中國設5%左右經濟成長目標 官方：實現非輕而易舉

中央社／ 台北5日電

中國全國人大今天上午舉行開幕式，由國務務院總理李強做政府工作報告。政府工作報告起草組負責人、國務院研究室主任沈丹陽指出，今年設定5%左右的成長目標，要實現絕非輕而易舉，必須付出非常艱苦的努力。

中國國務院新聞辦5日針對解讀「政府工作報告」舉行吹風會。

對於媒體提問今年將經濟成長目標設定在5%左右，高於一些機構預測，設定該目標考慮那些因素？沈丹陽指出，中國經濟持續回升向好的態勢還在不斷鞏固拓展，雖然面臨國際上一些不確定性因素，而且這些不確定性因素還在變化，但關鍵還是在辦好自身的事情。

他說，去年9月26日中央政治局會議部署推出一攬子增量政策以來，中國經濟明顯回升。今年年初以來情況可以看到，人工智慧為代表的中國科技火爆出圈。

沈丹陽又指，國內外多數研究機構認為，中國經濟發展還有很大潛力，潛在成長率仍處在5%左右的水準。特別是近些年新產業、新動能快速成長，新能源汽車、太陽能光電、造船等一批產業達到全球領先水準，人工智慧相關產業爆發式成長。之前的一些經濟下拉因素，比如房地產現也出現積極變化，對成長的拖累效應正逐步減弱。

他進一步表示，今年實施多年未有的更加積極有為的宏觀政策組合，勢必為經濟增長提供強有力的政策支撐。還要看到，宏觀經濟政策實際上還留有後手，將會依據形勢變化動態調整、積極應對。

沈丹陽總結，今年設定5%左右的成長目標符合中國實際，符合經濟發展規律，「是可以實現的」。「當然實現這個目標，也絕非輕而易舉，必須付出非常艱苦的努力」。

對於政府工作報告提出要實施「更加積極有為的宏觀政策」，政府工作報告起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛解釋，今年的報告提出「更加積極有為的宏觀政策」，是去年9月26日中央政治局會議調控思路的延續。

對於如何體現「更加積極有為」，陳昌盛表示，從取向看，這是中國首次提出「更加積極的財政政策」，將連續實施14年的「穩健的貨幣政策」調整為「適度寬鬆的貨幣政策」。這樣的宏觀政策組合就是要向全社會傳遞清晰有力的宏觀政策訊號。

從力度看，今年的赤字率提高了1個百分點、達到4%左右，赤字規模達到人民幣5.66兆元。另外，超長期特別國債達到1.3兆元，地方政府專項債也達到4.4兆元，都是創歷史新高。合計起來今年新增政府債務總規模達到11.86兆元，比去年增加2.9兆元，這個規模很大。貨幣政策將更好發揮總量和結構雙重功能，適時降準降息，加大對實體經濟的支持力度，降低社會綜合融資成本。

他又說，如果仔細讀報告，當中有新提法。比如，打破了「消費是慢變量」的常規，把提振消費放在更加突出的位置，而且強調促消費和擴投資之間要形成互動。再比如，宏觀調控中重視資產價格，把穩住樓市股市寫進總體要求，這是第一次。

陳昌盛又說，報告強調將政策資源更多投資於人、服務於民生，這些都是宏觀政策的一些創新，旨在通過形成經濟發展與民生改善的良性循環，在穩成長、穩就業中更好地促進高質量發展。

國務院 經濟發展

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