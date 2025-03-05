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中國2024統計公報 專家質疑數據指「國退民亦退」

中央社／ 台北5日電

中國國家統計局近日發布統計公報，當中涵蓋中國2024年度統計數據，專家對這些數據的真實性提出質疑，並分析數據點出中國目前「國退民亦退」，面臨外資減少、投資減少、貧富差距擴大等問題。

中國國家統計局2月28日發布「2024年國民經濟和社會發展統計公報」，涵蓋農業、工業、貿易、投資、對外經濟、消費，到科研、文化旅遊、環境資源等12個領域，匯總了中國2024年度的統計數據。

美國之音4日報導，專家對這些數據的真實性提出質疑。旅美時評人唐靖遠指出，尤其是2024年GDP成長5%「精準達標」。在這份統計中，房地產開發投資下降10.6%，規模以上工業企業利潤下降3.3%，外商及港澳台投資企業利潤下降1.7%，採礦業利潤下降10.0%。此外，失業率高達5.1%，人口減少139萬人。

唐靖遠說，這些過去使中國經濟保持高成長的因素都明顯下降，很難想像在這樣的基礎上，中國經濟依然能取得高達5%的成長率。

在「對外經濟」的部分，報導引述中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣表示，公報顯示實際使用外資為人民幣8263億元，年減27.1%，已經連續兩年負成長，如果再去對照中國外匯管理局的國際收支平衡表（BOP），將流入減掉流出的淨額，可以發現大量的外資從中國大陸內部撤離，但年度公報只統計流入，沒有呈現流出。

王國臣還點出，公報指出全年全社會固定資產投資52兆元，年增3.1%，主要仍以鐵公路、電力設備為主。王國臣分析，這增長的3.1％基本上是靠國有企業在支撐，大概占了3%，而民營企業是負成長，外資也是負成長，所以雖然大家講「國進民退」，但事實上，國也在退，這也意味中國國有企業雖然不得不撐住整個大局，但是力道也在節節衰退。

報導指出，作為中國經濟成長重要引擎之一的房地產投資，公報顯示，中國全年房地產開發投資10兆元，年減10.6%，比前一年下降9.6%更多。成功大學政治系教授洪敬富解讀，中國官方的數據已經呈現住宅需求依然疲乏，個人按揭貸款也比上年下降了27.9％，代表民間購房意願仍低。在房市低迷，又大規模裁員降薪的情況下，中國經濟將難以持續發展。

報導指出，值得注意的是，「財政金融」的項目顯示全年全國一般公共預算收入2.1兆元，增長1.3%，但支出為2.8兆元，增長3.6%，顯示政府財政壓力上升的趨勢。

在「居民收入消費和社會保障」項目，全年全國居民人均可支配收入4萬1314元，年增5.3%，但城鄉比值為2.34。洪敬富指出，「其實我覺得這恐怕還是在相當程度在打臉所謂的共同富裕的目標，其實並沒有真正的實現，特別是經過疫情3年來，其實有一點在大面積的返貧，城鄉收入其實是在擴大當中」。

唐靖遠分析，雖然官方報告聲稱全年全國居民人均可支配收入比去年增長5.3%，但在實際生活中看到的卻是從國企到民企，包括公務員，都出現了大範圍的降薪裁員。他說，「這種矛盾現象的背後，很可能說明中國社會的兩極分化仍在加劇，人均收入的增加，實際上是極少數權貴富豪的財富在膨脹，而絕大部分的民眾在被迫躺平中節衣縮食」。

洪敬富還提到，公報強調新質生產力，一方面突出高技術製造業增加值增長8.9%，但在這8.9％裡面的實際使用外資卻下降高達32.3％，這也意味著中國只能更積極謀求科技自主和創新，用舉國體制來彎道超車。

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