彭博：大陸政府加碼財政刺激 今年計畫赤字率創新高

隨著大陸加大財政支出應對美國新增關稅的影響，大陸政府計畫增加一般公共預算至30多年來的最高水平。大陸國務院總理李強5日提交給全國人大的政府工作報告顯示，今年財政赤字規模在人民幣5.66兆元，相當於國內生產毛額（GDP）4%左右，比上年提高1個百分點。

彭博稱，這是自1994年重大稅制改革以來的最高水平，並符合稍早經濟學家們預期的4%。李強還宣布經濟成長目標設定在5%左右，報導稱，這一雄心勃勃的目標，需要比去年更多的刺激措施才能實現。

瑞聯銀行（Union Bancaire Privee）的董事總經理凌煒森（Vey-Sern Ling）表示，「5%的成長目標看著強勁，加上4%的預算赤字，顯示政府願意支持經濟。這應該會讓市場感到安心。」

報導提到，幾十年來，大陸一直試圖保持財政赤字占GDP在3%以下，顯示恪守財政紀律。當越過那條隱形紅線，代表去年對國內經濟成長貢獻近三分之一的出口，在受到中美貿易戰影響之際，政府願意採取非常規措施來提振內需。

根據彭博基於一般公共預算和政府性基金預算收支差額的計算，廣義赤字率升至創紀錄的9.9%，凸顯政府穩成長的決心。

另外，大陸政府今年計畫發行人民幣1.3兆元超長期特別國債，超過去年的人民幣1兆元。其中，安排人民幣3000億元用於補貼消費者購買汽車、電器和家居用品的以舊換新計畫，這是去年的2倍。這一成長表明政府重視促進消費支出，雖然一些經濟學家質疑這一舉措效果的可持續性。

野村控股首席中國經濟學家陸挺稱，「以舊換新」是一項短期政策，主要針對耐久財而非服務，效果是遞減的。

今年大陸的政府工作報告中，詳細介紹政府發債計畫：擬發行超長期特別國債人民幣1.3兆元、比上年增加人民幣3000億元；擬發行特別國債人民幣5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本；擬安排地方政府專項債券人民幣4.4兆元、比上年增加人民幣5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業帳款等。今年合計新增政府債務總規模人民幣11.86兆元、比上年增加人民幣2.9兆元。

特殊用途債券不包括在官方的狹義赤字中，但投資者密切關注，以衡量整體財政刺激的力度。根據工作報告，人民幣11.86兆元的總規模中，中央政府舉債人民幣6.66兆元，占56%。

由於地方政府債務風險不斷上升，大陸近幾年加大中央政府舉債力度。雖然未償還主權債券占國內生產毛額（GDP）不到30%，但一些經濟學家估計，地方債務規模達到經濟規模的100%。