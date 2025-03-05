解讀陸政府工作報告 學者：擬發超長期國債 仍不夠救經濟

大陸全國人大十四屆三次會議開幕，大陸國務院總理李強5日作「政府工作報告」，針對此次報告經濟內容部分，中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣認為，今年報告沒多大意外與驚喜。尤其擬發行超長期特別國債人民幣1.3兆元、比上年增加人民幣3000億元。此外額外發行特別國債人民幣5000億元，是支持國有大型商業銀行補充資本，所以總共是人民幣1.8兆元。再加上地方的專款人民幣4.4兆，要救大陸低迷的經濟恐怕不夠。

王國臣指出，政府工作報告提到，要盤活存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，其次是要去救銀行， 所以要補充銀行資金，但整體而言救經濟的力道還是不夠。即使可以看見大陸官方意識到問題所在，已經開始行動，但是成效還是有限。

對於政府工作報告提到「新質生產力」部分，王國臣認為，大陸民營經濟目前困境並不會好轉，原因出在銀行在資金有限的情況下，一定會優先貸款給國有企業，而這些資源密集的產業，所需要的勞工也不多，因此民營企業困境還是很難恢復。

至於今年政府工作報告提到，大陸國內生產總值（GDP）增長目標為「5%左右」，與去年、前年都相同。王國臣認為，5%這個數字在預料當中，由於十四五規劃的時間已提出來，要到2035年達到成熟國家的中等收入標準，所以按照這個目標來推算，十四五到2035年，這10年的平均經濟成長率要到4.7%，所以大陸開頭幾年，GDP成長率一定要達到5%。