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防系統性風險！陸去年處置不良資產17.1兆 歷年新高

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤5日表示，針對長期大額消費需求，將研究提高消費貸款額度，延長消費貸款期限；在房地產方面將拉長白名單，讓更多符合條件的房地產項目拿到貸款。澎湃新聞
大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤5日表示，針對長期大額消費需求，將研究提高消費貸款額度，延長消費貸款期限；在房地產方面將拉長白名單，讓更多符合條件的房地產項目拿到貸款。澎湃新聞

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤5日表示，2024年金融監管總局加大了不良資產的處置力度，全年共處置不良資產人民幣3.8兆元（約新台幣17.1兆元），創歷年之最，守住了不發生系統性風險的底線；另外，針對長期大額消費需求，他也表示將研究提高消費貸款額度，延長消費貸款期限；在房地產方面，將拉長白名單，讓更多符合條件的房地產項目拿到貸款。

澎湃新聞報導，李雲澤在十四屆全國人大三次會議首場「部長通道」上指出，金監局將按照政府工作報告的要求，加強兩方面的工作：第一，促消費、惠民生。第二，支持科技創新。

李雲澤指出，政府工作報告中強調，要推動更多資金資源投資於人，服務於民生。金監局將著力推動金融資源的優化配置，不僅關注物地領域，更要聚焦人的領域，全方位擴大境內需求，切實增強人民群眾的獲得感和滿意度。

他提到，尤其在提供更豐富的金融產品方面，例如針對數位、綠色、智慧等新型消費場景，鼓勵金融機構量身訂製金融產品，更好滿足個性化、多樣化金融需求，針對長期大額消費需求，將研究提高消費貸款額度，延長消費貸款期限。

關於房地產方面，新京報報導，李雲澤表示，今年將重點抓兩方面的工作。首先是支持穩樓市，持續推動融資協調機制擴圍增效，拉長白名單，讓更多符合條件的項目拿到貸款，堅決做好保交房工作；其次是配合促轉型，抓緊研究制定配套融資制度，支持房地產發展新模式的構建，促進房地產市場持續健康發展。

房地產 額度

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