賺錢效應推動開戶數！2月A股新增開戶284萬 年增120%

今年2月A股新開戶迎來「開門紅」後的又一波熱潮。上交所最新披露A股新開股票帳戶數據顯示， 2月個人投資者新開A股帳戶達282.9萬戶，機構投資者新開戶數為0.6萬戶，合計新增284萬戶，年增120%。僅次於2024以來10月歷史峰值的684萬戶。

財聯社報導，284萬的開戶數據，不僅遠超今年1月的156萬戶，更較2024年2月的129萬戶激增120%。凸顯春節後市場情緒的快速升溫、投資活力集中釋放。

市場分析人士指出，2月開戶數的爆發式增長，既源於市場短期賺錢效應，也得益於政策紅利持續釋放和科技投資主線的明確，反映出投資者對A股市場的信心顯著提升。

從月度對比來看，2025年1月A股新開戶總數為156.9萬戶，就已經超過去年的其中6個月；2月的284萬戶則更是實現了近翻倍增長。

與2024年同期相比，2024年2月新開戶數僅129萬戶，2025年2月增長幅度高達120%，儘管去年2月由於春節因素處於相對低位，但結合2024年全年開戶數據來看，也僅有10月的684萬新開戶數超過2025年2月，其他月均低於284萬。

2月新開戶數增長最重要的原因之一，是市場在2月的賺錢效應顯著。2025年2月，A股市場呈現「先揚後抑」格局。儘管月末受美股科技股調整拖累出現單日急跌，但全月主要指數仍普遍收漲，科創50、中證1000等成長風格指數表現尤為突出。

此外，政策紅利持續釋放，提振市場信心。2025年開年之際，股市迎來一系列政策利多。包括中國結算對相關證券質押登記費實施減半優惠，減輕市場成本壓力；中共中央金融辦、證監會等六部門聯合印發「關於推動中長期資金入市工作的實施方案」，提升商業保險資金A股投資比例與穩定性，力求為股市引入更多耐心資本等。

展望2025，多家券商認為科技核心資產依然是配置關鍵。長城證券認為，大陸AI核心資產重估機會值得重視，儘管當前交易擁擠度較高，但擁擠度消化後，低位應用端可能存在機會。

國盛證券則聚焦大陸國產替代邏輯，關注圍繞DeepSeek、宇樹機器人的新催化發酵方向，如AI軟硬體應用、人形機器人等，還有大陸國產算力方向，以及加上政策的科技行情擴散領域，如低空經濟、衛星互聯網等「新質生產力」。

關注政策受益板塊是重要方向，華安證券推薦關注具有強季節性效應的基建優勢品種，如工程諮詢服務、環保設備等，以及有政策催化的醫藥、汽車、家電領域；銀河證券則強調，兩會期間，新質生產力與消費相關支持措施備受關注，相關類股將迎來行情。