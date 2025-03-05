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大陸銀行業加速「出清」不良資產 轉讓價低至0.2折起

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
據大陸銀行業信貸資產登記流轉中心（銀登中心）官網，中國銀行、建設銀行、平安銀行等多家銀行，正推進個人貸款不良資產的轉讓工作。引人關注的是，部分不良資產包的轉讓價已低至原價的0.2折。中新社
據大陸銀行業信貸資產登記流轉中心（銀登中心）官網，中國銀行、建設銀行、平安銀行等多家銀行，正推進個人貸款不良資產的轉讓工作。引人關注的是，部分不良資產包的轉讓價已低至原價的0.2折。中新社

近期大陸的商業銀行不良資產處置明顯提速。據銀行業信貸資產登記流轉中心（銀登中心）官網信息，中國銀行、建設銀行、平安銀行、江蘇銀行、中原銀行等多家銀行，正推進個人貸款不良資產的轉讓工作。引人關注的是，部分不良資產包的轉讓價已低至原價的0.2折。

證券日報報導，根據銀登中心披露的數據，2024年全年，不良貸款轉讓業務公告掛牌成交單數為1041單，成交額合計人民幣2861億元，市場交易活躍度提升。2025年以來，在銀登中心的不良貸款轉讓平台，商業銀行不良貸款轉讓公告達到78條。轉讓方涉及國有大行、股份制銀行、城商行、農村中小銀行等類型；不良資產則以個人消費及經營性貸款等為主。

當下，不良資產市場呈現出鮮明的供需特點。一方面，不良資產供應量顯著攀升，市場面臨較大的處置壓力；另一方面，不良資產的起拍價持續走低，部分不良資產包的轉讓價已低於原價的1折。

以2月28日中原銀行鄭州分行發布的2025年第1期個人不良貸款（個人經營性貸款）轉讓公告為例，該資產包的未償本息總額高達人民幣1.92億元，而掛牌起始價格卻僅為人民幣970萬元，近乎以0.5折的超低折扣進行轉讓。

部分銀行掛牌專案的價格，更是低至原價的0.2折。例如，先前平安銀行2025年首單個人不良貸款（個人消費及經營性貸款）轉讓公告顯示，該筆不良資產未償本息總額人民幣達2.07億元，轉讓起始價人民幣422萬元，相當於以0.2折的超低價出售。

從江蘇銀行2025年第4期個人不良貸款（個人消費貸款）轉讓專案來看，共有借款人11萬4137戶，未償本息總額人民幣18.12億元，掛牌起始價為人民幣7861.88萬元，加價幅度人民幣10萬元。在備註中，江蘇銀行特別標註，產品為個人網貸產品。

上海冠苕信息諮詢中心創始人周毅欽表示，商業銀行加速處置不良資產，是因為銀行個人不良貸款的體量愈來愈大。部分不良資產包轉讓價格低至「1折」，或是逾期時間很長，或是資產包涉及的債務人情況複雜，清收成本高、周期長，能收回的資金非常有限。這些都是清收方需要考慮的成本，因此最終定價很低。

中國銀行研究院研究員杜陽建議，商業銀行應在試點過程中，不斷優化不良貸款轉讓流程，提高效率，降低交易成本，以便更有效地將不良貸款轉移給金融資產管理公司；加強風險管理，確保不良貸款的轉讓價格合理，防範潛在的法律風險和道德風險。

人民幣 資產 風險

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