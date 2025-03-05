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促消費 陸金監總局：將研究提高消費貸款額度、延長期限

聯合報／ 記者黃雅慧／北京即時報導
大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤，5日在大陸十四屆全國人大三次會議首場「部長通道」上進行政策說明。新華社
大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤，5日在大陸十四屆全國人大三次會議首場「部長通道」上進行政策說明。新華社

大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤5日在大陸十四屆全國人大三次會議首場「部長通道」上表示，去年全年共處置不良資產人民幣3.8兆元，創歷年之最，守住不發生系統性風險的底線。在提振消費上，李雲澤稱將研究提高消費貸款額度，延長消費貸款期限。

李雲澤表示，去年是金融監管總局全面履職的第1個完整年度，顯現出「穩」和「進」的態度。

在「穩」的部分，李雲澤表示，主要有三方面：一是金融主要監管指標都處於健康區間，銀行資本充足率提高到16%，保險償付能力上升至200%，不良貸款率下降到了1.5%；二是金融風險收斂，存量風險在有序處置，增量風險得到了明顯遏制，尤其去年加大了不良資產的處置力度；三是監管改革平穩運行，「央地協同」得到顯著增強，強監管、嚴監管持續深化。

在「進」的部分，李雲澤稱亦有三部分：一是去年銀行業、保險業新增資金投放超過人民幣30兆元，新發放貸款平均利率下降0.6個百分點。資金供給量增價減；二是科技先進製造業等一些重點領域的貸款平均增速，都顯著高於平均水平；綠色金融、普惠金融也走在世界前列。保險賠付同比增長近20%；三是保險的新「國十條」發布並實施，資管機構財富管理能力也在穩步提升，金融對外開放邁向更高水平。

李雲澤也提及針對政府工作報告著力促消費、支持科技創新。在促消費上，要提供更豐富的金融產品、更便利金融服務，包括針對性解決老人、外國遊客金融服務的難點與堵點。此外，營造更放心的消費環境。

在支持科技創新上，李雲澤稱，目前重點在四項試點：一是金融資產投資公司的股權投資試點；二是保險資金長期投資改革試點，前期試點規模已經超過人民幣千億，今年會進一步加大力度，昨天（4日）已經批復再新增人民幣600億；三是科技企業併購貸款試點，考慮將併購貸款占併購資金的比率上限由60%提高到80%，期限由7年延長至10年；四是知識產權金融生態綜合試點，著力破解質押登記、評估處置等「老大難」問題。

人民幣 保險 金融風險

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