談兩會報告涉台 陸學者：福建成功經驗可在全大陸實施

大陸國務院總理李強5日發表政府工作報告，在2025年政府工作任務中，涉台提出「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」。北京涉台學者李振廣受訪表示，只有把制度化建設做好了，對台融合發展才能落到實處，福建省現在所做的，就是制度化建設的探索，成功經驗可以上升到中央，在全大陸實施。

就今年政府工作報告涉台內容，北京聯合大學台灣研究院院長李振廣分析，首先，大陸重申了幾點原則，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂勢力和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。

李振廣說，接著就是重點工作任務，為「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手民族復興偉業。」

他認為，「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」是相較往年不一樣，比較新的提法，這也會是今年大陸對台工作很重要的一個方面，要推動兩岸交流、融合發展，就需要制度化建設，「不能今天一個主義，明天一個想法」，制度化建設做好了，才能把兩岸融合發展對台灣人民的福祉落到實處。

因此，面對福建省正推動建設兩岸融合發展示範區，更在大陸全國「兩會」前公布了第4批、共17條「惠台利民」措施，涵蓋促進閩台服務業合作、支持對台農林漁業發展、支持在閩台胞更好發展3個方面。李振廣說，福建省正在做的，就是進行制度化建設的探索。

他說，福建省為推動兩岸融合發展想的各種辦法，先行先試，都是制度探索很重要的一個方面，緊密相連，如果在福建省試驗之後有效，成功經驗或可進一步在其他地區推廣，甚至上升到中央，在全大陸實施。

另，今年是大陸通過《反分裂國家法》20周年，是否有進一步對台措施？李振廣提到，大陸透過「懲獨22條意見」，將原本較為宏觀的反分裂法細化，制定明確的法律懲處機制。他說若未來出現新情勢，大陸仍可能進一步修訂或補充相關法律，以因應新的台獨挑戰。

李振廣認為，大陸未來對台政策仍將「高壓與靈活並行」，在堅決反獨的同時，透過法律手段，強化對個別台獨分子的打擊。