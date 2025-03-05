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通縮陰霾難散 中國CPI目標2%創20年來新低

中央社／ 台北5日電

今年中國政府工作報告將消費者物價指數（CPI）目標訂在2%左右，創下2005年以來新低。顯示即便中國推出了一連串的振興經濟、促進消費措施，通貨緊縮的陰霾仍難以散去。

中國第14屆全國人大三次會議今天上午正式開幕，國務院總理李強發表今年的政府工作報告，並公布各項經濟數據目標。其中，一如外界事前預期，CPI的目標下調至2%左右。

報告稱，CPI漲幅目標訂在2%左右，目的在於藉由各項政策和改革，改善供需關係，使價格總水準處在合理區間。

爬梳過往的中國政府工作報告，在2005年時將當年度的CPI目標設為4%以來，過去20年間CPI的目標未低於3%，因此3%也被默認是樓地板。今年的政府工作報告等同宣示打破「3%樓地板」，創下20年來最低。

最近幾年，中國為了振興經濟採取了一系列的措施，同時也有各項刺激消費方案。然而通縮的情形持續，甚至陷入惡性循環，更令部分市場人士擔憂長期的衰退。

華爾街日報日前的報導指出，儘管有跡象表明中國經濟成長趨勢有所增強，但到目前為止，這些政策似乎沒有點起通貨膨脹的火苗，其中一個原因是，這些政策主要側重於防範眼前的金融風險，而不是拉動消費支出持續成長；另一個原因是，中國政府一直在向中國製造業提供貸款和補貼，這些舉措促進經濟成長但也加劇了產能過剩問題，增加了價格下跌的壓力。

報導引述康乃爾大學貿易政策與經濟學教授、前國際貨幣基金組織（IMF）中國區負責人普拉薩德（Eswar Prasad）表示，「通縮持續的時間越長，越會影響人們對經濟前景的預期，利用宏觀經濟刺激措施將變得越來越難」。

據第一財經報導，相比於2024年各省將CPI目標設定在3%左右，今年年初召開的各地方兩會，絕大部分的CPI漲幅目標均設定在2%左右。

對於今年的目標變化，財信金控首席經濟學家伍超明分析，從過往經驗看，中國設定CPI上漲3%左右的目標，是為了防止物價過快上漲。但最近幾年物價持續低位、需求不足，政策邏輯需要從「防通貨膨脹」轉變為「促回升」，下調目標符合實際情況。

他表示，年度CPI目標意義在於引導和管理預期。在需求不足的情況下，與其設定一個「搆不上」的目標，不如下調目標，接近實際，反而更能凝聚共識，匯聚起實現目標的動能。

粵開證券首席經濟學家羅志恒認為，這既是當前物價低迷壓力的直接體現，也反映了促進物價合理回升的緊迫性，2025年政策對物價的重視程度將會更高。將加大宏觀政策調控力道，地方加強產業政策引導，改善供求關係，整治內卷式競爭。

CPI

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