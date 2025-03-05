房市拖累中國經濟 2025持續用力推動止跌回穩

中國房地產市場自2021年開始走下坡，成為拖累經濟成長的重要因素。今年政府工作報告中定調「更大力度促進樓市股市健康發展」、「持續用力推動房地產市場止跌回穩」。

中國國務院總理李強5日在14屆全國人大三次會議上作政府工作報告，對於房地產定調多次提到要「穩」。中國房地產報指出，「因城施策調減限制性措施，更大力度促進樓市股市健康發展」成為2025年房地產工作重要方向。

他表示，過去一年，推動房地產市場止跌回穩，下調住房貸款利率和自備款比例，居民既有房貸利息年支出減少約人民幣1500億元（約新台幣6750億元），降低交易環節稅費水準，紮實推進保交房工作。

對於2025年，他提到擬安排地方政府專項債券4.4兆元，比去年多5000億元，其中就包括用在土地收儲和收購現有商品房，也就是由政府下場購買未出售的商品房，緩解開發商經濟壓力。

他說，因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。合理控制新增房地產用地供應。活化存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，「在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權」。

他表示，拓寬保障性住房再貸款使用範圍。發揮房地產融資協調機製作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。適應民眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。

中國在2024年5月和9月都曾提出刺激房市措施，去年9月26日中共中央政治局會議更首次提出「要促進房地產市場止跌回穩」，對商品房建設要「嚴控增量、優化存量、提高質量」。

中指研究院去年12月31日發表的報告顯示，2024年百大房企銷售總額約人民幣4.35兆元，年減30.6%。不過，在官方多次的刺激措施後，今年1月一線城市的新成屋價格月增0.1%。而二線城市新成屋價格也開始比上月上漲。有分析指出，這是自2023年6月份以來，時隔19個月後的首次上漲，對房市的企穩有一定的風向標意義。