快訊

具俊曄決定了！大S長眠地傳出在金寶山 一理由推翻樹葬決定

鄭文燦不滿遭控涉imB吸金案、幫詐團首腦喬警官人事 撤告7人不起訴

大家說英語？美國指定英文官方語言將衝擊社會

房市拖累中國經濟 2025持續用力推動止跌回穩

中央社／ 上海5日電

中國房地產市場自2021年開始走下坡，成為拖累經濟成長的重要因素。今年政府工作報告中定調「更大力度促進樓市股市健康發展」、「持續用力推動房地產市場止跌回穩」。

中國國務院總理李強5日在14屆全國人大三次會議上作政府工作報告，對於房地產定調多次提到要「穩」。中國房地產報指出，「因城施策調減限制性措施，更大力度促進樓市股市健康發展」成為2025年房地產工作重要方向。

他表示，過去一年，推動房地產市場止跌回穩，下調住房貸款利率和自備款比例，居民既有房貸利息年支出減少約人民幣1500億元（約新台幣6750億元），降低交易環節稅費水準，紮實推進保交房工作。

對於2025年，他提到擬安排地方政府專項債券4.4兆元，比去年多5000億元，其中就包括用在土地收儲和收購現有商品房，也就是由政府下場購買未出售的商品房，緩解開發商經濟壓力。

他說，因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。合理控制新增房地產用地供應。活化存量用地和商辦用房，推進收購存量商品房，「在收購主體、價格和用途方面給予城市政府更大自主權」。

他表示，拓寬保障性住房再貸款使用範圍。發揮房地產融資協調機製作用，繼續做好保交房工作，有效防範房企債務違約風險。有序搭建相關基礎性制度，加快構建房地產發展新模式。適應民眾高品質居住需要，完善標準規範，推動建設安全、舒適、綠色、智慧的「好房子」。

中國在2024年5月和9月都曾提出刺激房市措施，去年9月26日中共中央政治局會議更首次提出「要促進房地產市場止跌回穩」，對商品房建設要「嚴控增量、優化存量、提高質量」。

中指研究院去年12月31日發表的報告顯示，2024年百大房企銷售總額約人民幣4.35兆元，年減30.6%。不過，在官方多次的刺激措施後，今年1月一線城市的新成屋價格月增0.1%。而二線城市新成屋價格也開始比上月上漲。有分析指出，這是自2023年6月份以來，時隔19個月後的首次上漲，對房市的企穩有一定的風向標意義。

人民幣 房地產

延伸閱讀

陸核心城市 開年土拍升溫

亞洲非投等債 有戲

西班牙買房換居留「黃金簽證」計畫今年將成歷史

他漏報1億財產交易所得 3月4日先拍賣底價5億房地產來抵

相關新聞

遠輸對手比亞迪！特斯拉在陸上月銷量急降5成

大陸乘用車市場信息聯席會（乘聯會）發布數據，在大陸市場，2月特斯拉（Tesla）批發銷量30688輛，年減49.2%、月...

改繞道海外平台！韓下架DeepSeek後仍新增下載用戶

南韓政府上月15日起因個資保護疑慮，暫時將大陸AI大模型DeepSeek於境內App平台下架。但韓媒5日稱，據最新統計數...

華為楊超斌：陸AI大模型Token流量增33倍 將成網路流量主力

華為ICT BG CEO楊超斌表示，過去8個月內，大陸市場AI產生的Token（符元，生成式AI文本處理的基本單位）帶來...

李強：安排超長期特別國債1.35兆 支持消費品以舊換新

大陸國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大三次會議進行作政府工作報告時提及今年大陸政府工作重點，其中提振消費被放在了...

陸將CPI目標下調至2% 陸媒：從防通膨變促回升

大陸十四屆全國人大三次會議5日開幕，上午大陸國務院總理李強作政府工作報告，在今年各項發展預期目標中，居民消費價格漲幅下調...

台資富邦華一接手2銀行在陸個人業務 逆勢加碼零售賽道

逆勢加碼零售賽道，台資富邦華一銀行，將受讓大華銀行在大陸個人金融服務業務，範圍涵蓋個人客戶持有的帳戶、存款、貸款和相關財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。