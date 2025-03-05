華為楊超斌：陸AI大模型Token流量增33倍 將成網路流量主力

華為ICT BG CEO楊超斌表示，過去8個月內，大陸市場AI產生的Token（符元，生成式AI文本處理的基本單位）帶來的流量增長已經達到33倍，其中15倍是來自於付費的Token，「隨著人工智慧的發展，電信商將迎來更多機遇，未來網路流量的很大部分，會來自於生成式AI的Token。」

科創板日報報導，楊超斌在2025世界行動通訊大會（MWC）上指出，大陸AI新創公司深度求索（DeepSeek）上線以來，在大陸市場每Token的價格下降了97%。預計到2030年，在大陸市場Token所帶來的日均網路流量，將會達到每天500TB左右，今天全中國大陸所有移動網路流量合計每天90TB。

華為高級副總裁、ICT銷售與服務總裁李鵬提到，未來5年，網路流量會以超越摩爾定律的速度重回高速增長。「為了迎接這些變化，我們需要獲取更豐富的頻譜，從大下行到大上行，構築一個更寬的通路。」

他稱，AI會重塑內容生產和傳播方式，例如利用AIGC（生成式AI），一鍵生成小時級的2D/3D影片將成為可能。同時，AI的精準推薦能力，讓更多個性化內容，透過網路廣泛傳播。

市場研究機構Omdia首席分析師楊光表示，關於AI帶來的潛在機遇，目前業內普遍觀點是，隨著像DeepSeek這種相對輕量化、更經濟模型的出現，會有更多的AI應用被部署到端側，例如手機或者PC的終端設備，或部署到更為貼近用戶使用的節點，也就是網路邊緣節點，而不是雲端。這樣會帶動行動網路流量增長。

楊光也指出，未來的發展情況，將取決於AI應用以及相應終端的滲透率，像AI手機、AI平板、AI PC這些設備滲透率要達到一定數量，使用行為養成，這都還需要過程。

AI除了可能帶來流量增長，還將提升網路營運整體效率。楊光稱，AI可以讓網路網站更節能，提升無線網路的頻譜效率，提高有線網路的數據轉發、路由效率等。