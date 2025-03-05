李強：安排超長期特別國債1.35兆 支持消費品以舊換新

大陸國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大三次會議進行作政府工作報告時提及今年大陸政府工作重點，其中提振消費被放在了首兩位。而在促消費上，李強提及要安排超長期特別國債人民幣3,000億元（約新台幣1.35兆元）支持消費品「以舊換新」。

儘管去年中共中央經濟工作會議已為今年刺激政策定調，但在外部有中美貿易戰升溫的狀態下，大陸官方將重心寄予擴內需上，外資仍期待兩會上會否「加碼」。

在提振消費上，李強表示，大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求，促進消費和投資更好結合，加快補上內需特別是消費短板，使內需成為拉動經濟增長的主動力和穩定錨。

據大陸官方釋出的政府工作報告顯示，具體而言有幾項措施：一是實施提振消費專項行動，制定提升消費能力、增加優質供給、改善消費環境專項措施，釋放多樣化、差異化消費潛力，推動消費提質升級，多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制；從放寬准入、減少限制、優化監管等方面入手，擴大健康、養老、托幼、家政等多元化服務供給，創新和豐富消費場景；加快數字、綠色、智能等新型消費發展；落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力；完善免稅店政策，推動擴大入境消費；深化國際消費中心城市建設，健全縣域商業體系；完善全口徑消費統計制度；強化消費者權益保護，營造安全放心消費環境等。

報告指出，二是積極擴大有效投資，緊扣國家發展戰略和民生需求，發揮好各類政府投資工具作用，加強財政與金融配合，強化項目儲備和要素保障，加快實施一批重點項目，推動 「十四五」規劃重大工程順利收官；切實選準選好項目，管好用好資金，保障在建項目資金需求，堅決防止低效無效投資。

報告內容稱，今年中央預算內投資擬安排人民幣7,350億元，用好超長期特別國債，強化超長期貸款等配套融資，加強自上而下組織協調，更大力度支持「兩重」建設；優化地方政府專項債券管理機制，實施好投向領域負面清單管理、下放項目審核權限等措施；簡化投資審批流程，建立健全跨部門跨區域重大項目協調推進機制；加大服務業投資力度；支持和鼓勵民間投資發展，規範實施政府和社會資本合作新機制，引導更多民間資本參與重大基礎設施、社會民生等領域建設，讓民間資本有更大發展空間等。