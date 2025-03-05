陸將CPI目標下調至2% 陸媒：從防通膨變促回升

大陸十四屆全國人大三次會議5日開幕，上午大陸國務院總理李強作政府工作報告，在今年各項發展預期目標中，居民消費價格漲幅下調到2%左右。大陸的經濟學者認為，當前政策邏輯需要從「防通膨」轉變為「促回升」，下調目標符合實際情況。

陸媒第一財經5日分析，先前2024年大陸的政府工作報告，提出的CPI（居民消費價格指數）漲幅目標是3%左右，實際增長了0.2%；目前CPI同比持續低位徘徊，PPI（工業生產者價格指數）同比連續28月下降，GDP平減指數連續7季度為負。價格偏低，造成「宏觀經濟與微觀體感存在溫差」，後者對經濟復甦感受不深。

報導提到，2024年底大陸召開的中央經濟工作會議，首次將「價格總水平」作為宏觀調控的重要目標之一。會議明確提出，要實施適度寬鬆的貨幣政策，使社會融資規模、貨幣供應量增長，與經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

相比於2024年大陸各省將CPI目標設定在3%左右，今年年初召開的各省級兩會，除個別省份（如湖南為「與全國一致」、山東為「保持合理水平」、西藏為「3%以內」）外，絕大部分省份的CPI漲幅目標，均設在2%左右。

粵開證券首席經濟學家羅志恆認為，這既是當前物價低迷壓力的直接體現，也反映了促進物價合理回升的緊迫性；財信金控首席經濟學家伍超明則分析，從過往經驗，設定CPI上漲3%，更多是為了防止物價上漲過快，3%是上限目標。但最近幾年物價持續低位、需求不足，政策邏輯需要從防通膨轉變為「促回升」，下調目標符合實際情況。