中國面臨困境 李強：國外關稅壁壘多國內消費不振

中國國務院總理李強今日在政府工作報告中點出中國當前問題和挑戰，國際上關稅壁壘增多、地緣政治緊張，影響投資信心；國內則包括消費不振、群眾就業面臨壓力、地方財政困難，以及幹部腐敗和不作為等。

中國14屆全國人大三次會議5日開幕，李強在政府工作報告中表示，在肯定成績的同時，也清醒看到面臨的問題和挑戰。

李強指出，從國際看，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對中國貿易、科技等領域造成更大衝擊。世界經濟增長動能不足，單邊主義、保護主義加劇，多邊貿易體制受阻，關稅壁壘增多，衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，對國際經濟循環造成阻礙。地緣政治緊張因素依然較多，影響全球市場預期和投資信心，加劇國際市場波動風險。

李強表示，從國內看，經濟回升向好基礎還不穩固，有效需求不足，特別是消費不振。部分企業生產經營困難，帳款拖欠問題仍較突出。群眾就業增收面臨壓力。民生領域存在短板。一些地方基層財政困難。

李強還指出，社會矛盾化解和風險防範工作還需要加強。政府效能和依法行政能力有待提升。一些工作協調配合不夠，有的政策落地偏慢、效果不及預期。有的部門服務觀念不強、辦事效率不高。一些幹部亂作為、不作為、不善為，一些領域和地方腐敗問題依然多發。

李強強調，既要正視問題，更要堅定發展信心。中國具有顯著的制度優勢，有超大規模市場、完備產業體系、豐富人力人才資源等諸多優勢條件，有長遠規劃、科學調控、上下協同的有效治理機制，有需求升級、結構優化、動能轉換的廣闊增量空間，經濟長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。