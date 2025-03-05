台資富邦華一接手2銀行在陸個人業務 逆勢加碼零售賽道

逆勢加碼零售賽道，台資富邦華一銀行，將受讓大華銀行在大陸個人金融服務業務，範圍涵蓋個人客戶持有的帳戶、存款、貸款和相關財富管理產品。此外，先前還承接了花旗銀行在大陸的貸款資產、個人信用卡應收帳款和無擔保貸款。

富邦華一逆勢加碼個人金融業務，被視為探索差異化發展路徑的嘗試，也是對大陸個人金融業務市場持樂觀態度。

陸媒「21經濟網」指，富邦華一銀行相關負責人表示，這次交易著力於進一步擴大零售業務規模，均衡業務發展與收益來源。未來將持續推進零售業務發展，提升銀行零售業務的經濟規模和經營效益，強化公司競爭優勢，更好地為本地和跨境客戶創造價值。

富邦華一銀行是大陸首家全牌照營運的台資銀行。2014年，富邦金控及台北富邦銀行正式取得華一銀行80%股權，隨後更名為富邦華一銀行，並於2016年成為富邦金控旗下全資子公司。

目前，富邦華一銀行已在全大陸13個城市、共開設24家營業據點，另有杭州分行已獲批籌建。

根據富邦華一披露的2025年同業存單發行計畫，該行資產規模保持增長，2024年資產規模年增3%，不良率年減0.02%。盈利能力方面，該行2024年息差逆勢增長至1.43%。結合過往公開資訊，可能受惠於近年來多項零售資產轉讓業務落地。

和訊網報導，大華銀行中國於2月24日表示，將有序開展轉讓工作，根據不同產品和業務的具體情況，分階段與客戶溝通此次轉讓的方案和進展，預計本次轉讓將於今年第3季完成。本次轉讓不影響大華銀行中國除個人業務以外的其他業務，包括批發銀行業務、環球金融業務等。

公開資料顯示，大華銀行總部位於新加坡，並在中國大陸、印尼、馬來西亞、泰國及越南設立了全資法人銀行，在全球擁有約500家分行及辦事處，分布在亞太、歐洲與北美的19個國家。