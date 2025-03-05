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確保GDP增長5%目標 大陸今年赤字率4%創新高

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國務院總理李強將今年財政赤字率訂為4%左右，創歷史新高。（新華社）
大陸國務院總理李強將今年財政赤字率訂為4%左右，創歷史新高。（新華社）

大陸國務院總理李強在今年政府工作報告中提出，2025年赤字率擬按4%左右安排，創歷史新高，較去年提高1個百分點，赤字規模達人民幣5.66兆元，比上年增加1.6兆元（約合新台幣7.2兆元）。

上海第一財經指出，自2008年國際金融危機後，中國大陸就一直採取積極財政政策，以對沖經濟下行壓力。衡量積極財政政策力度大小，關鍵指標之一就是財政赤字率，即全國一般公共預算帳本中財政赤字規模占GDP的比重。

報導稱，財政赤字率過高會加大財政風險，影響財政可持續性，因此中國一般將赤字率3%作為一道心理上的財政風險安全防線。2020年新冠疫情暴發前，官方公開的赤字率從未突破3%。

但為應對疫情衝擊，2020年赤字率首次提高至3.7%的歷史高位，2021年降至3.2%，2022年進一步降至2.8%，重回3%以內。2023年為支持疫後恢復重建，中國增發人民幣1兆元國債，財政赤字率達到3.8%新高。2024赤字率設定為3%。2025年赤字率提高至4%左右，創下歷史新高。

今年1月10日，大陸財政部副部長廖岷在一場記者會上即預告，根據宏觀經濟逆周期調控的需要，2025年將提高財政赤字率，加上中國GDP規模不斷增加，赤字規模將有較大幅度增加。財政總支出會進一步擴大，逆周期調節力度也會加大，為經濟持續回暖向好提供有力支撐。

首都經濟貿易大學財政稅務學院教授范慶泉早前接受《每日經濟新聞》採訪時表示，赤字率的提高，意味著政府將實施擴張性的財政政策，通過增加支出提振總需求、促進經濟增長。

大陸中央財經大學地方財政投融資研究所執行所長溫來成指出，考慮到當前國內外形勢嚴峻，包括大陸國內有效需求不足、投資與消費疲軟，以及川普政府可能採取更嚴厲的對華政策等因素，為實現2025年經濟增長達到5%左右的目標，中國適度放寬財政赤字限制，財政赤字率突破4%，也是合理且必要的選擇。

疫情 財政赤字

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