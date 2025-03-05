快訊

台積電「砸3兆赴美投資」股價過度反應？網曝看不見的費用

還是要當兵！王大陸500萬交保 兵役局：入伍後再請公假出庭

最賺力士年薪只有大谷1% 日本相撲招嘸人如何保住國技

聽新聞
0:00 / 0:00

李強提出 今年要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度

聯合報／ 特派記者陳政錄黃雅慧／北京即時報導
大陸國務院總理李強在今年政府工作報告中提出，今年要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策。特派記者黃雅慧／攝影
大陸國務院總理李強在今年政府工作報告中提出，今年要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策。特派記者黃雅慧／攝影

大陸國務院總理李強今天發表2025年政府工作報告，在涉台部分他提出，今年要推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉。

這是李強任內，第二度發表政府工作報告，他在回顧過去一年工作後，在新的一年工作上，對台議題部分做出上述表示。

李強說，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂勢力和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手民族復興偉業」。

今年在兩會登場前的政協、人大記者會都未有涉台提問，大陸全國政協主席王滬寧昨日發表的政協常委會工作報告也沒有對兩岸多著墨下，這是今年大陸全國「兩會」期間，少數觀察對台論述、政策方向的窗口。接下來，大陸國家主席習近平是否在下團組期間，發表涉台講話同樣受到關注。

去年，李強發表的2024年政府工作報告涉台內容為，「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業」。

另，今年還是大陸通過《反分裂國家法》20周年。2005年3月14日，大陸第十屆全國人民代表大會第三次會議閉幕會上，對反分裂國家法草案進行表決，最後以2,896票贊成、0票反對、2票棄權、3人未按表決器通過。今年是否有相關紀念活動亦受討論。

反分裂國家法法內容鼓勵兩岸繼續交流合作，但提出在「台灣從中國分裂出去的事實」、「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」、「和平統一的可能性完全喪失」三種情況下，大陸得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。

李強 關係

延伸閱讀

兩會登場／中釋擴大開放信號 醫療、電信將放寬外資投資

陸人大會議明登場 今年可能也沒「總理記者會」

大陸全國兩會開跑 今下午政協記者會劉結一主持

庫克群島與中國簽多項雙邊合作 惹紐西蘭不滿

相關新聞

李強提出 今年要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度

大陸國務院總理李強今天發表2025年政府工作報告，在涉台部分他提出，今年要推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流...

大陸今年國防支出增長7.2% 金額高達8兆元

中國大陸今天公布2025年財政預算草案報告，其中國防支出（軍費預算）編列人民幣1兆7,846.65（約合新台幣80,31...

大陸今年經濟增長目標 李強政府工作報告訂為5%左右

根據本報提前取得的資料，大陸國務院總理李強今日上午發布的政府工作報告，將今年中國大陸今年經濟增長預期目標訂為5%左右，和...

2025年目標訂了！大陸今年經濟增長率5%

大陸國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大三次會議進行作政府工作報告時提出，中國大陸今年發展主要預期目標為：國內生產...

兩會主旋律 AI+音量擴大

大陸兩會開啟，在AI新創模型DeepSeek橫空出世震撼全球背景下，AI討論充斥會場。人大大會發言人婁勤儉昨（4）日在記...

陸突破美封鎖 強推 RISC-V 晶片

因應美方全面防堵，以及遏制對西方技術的依賴，北京有意發布命令，鼓勵在全大陸使用開源RISC-V晶片。消息人士提到，促進使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。