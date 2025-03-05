李強提出 今年要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度

大陸國務院總理李強今天發表2025年政府工作報告，在涉台部分他提出，今年要推動兩岸關係和平發展，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉。

這是李強任內，第二度發表政府工作報告，他在回顧過去一年工作後，在新的一年工作上，對台議題部分做出上述表示。

李強說，「我們要堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂勢力和外部勢力干涉，推動兩岸關係和平發展。完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，堅定不移推進祖國統一大業，攜手民族復興偉業」。

今年在兩會登場前的政協、人大記者會都未有涉台提問，大陸全國政協主席王滬寧昨日發表的政協常委會工作報告也沒有對兩岸多著墨下，這是今年大陸全國「兩會」期間，少數觀察對台論述、政策方向的窗口。接下來，大陸國家主席習近平是否在下團組期間，發表涉台講話同樣受到關注。

去年，李強發表的2024年政府工作報告涉台內容為，「堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益，深化兩岸融合發展，增進兩岸同胞福祉，同心共創民族復興偉業」。

另，今年還是大陸通過《反分裂國家法》20周年。2005年3月14日，大陸第十屆全國人民代表大會第三次會議閉幕會上，對反分裂國家法草案進行表決，最後以2,896票贊成、0票反對、2票棄權、3人未按表決器通過。今年是否有相關紀念活動亦受討論。

反分裂國家法法內容鼓勵兩岸繼續交流合作，但提出在「台灣從中國分裂出去的事實」、「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」、「和平統一的可能性完全喪失」三種情況下，大陸得採取「非和平方式及其他必要措施，捍衛國家主權和領土完整」。