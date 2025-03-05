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2025年目標訂了！大陸今年經濟增長率5%
大陸國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大三次會議進行作政府工作報告時提出，中國大陸今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長5%左右；赤字率擬按3%安排；居民消費價格（CPI）漲幅2%左右，符合此前市場與學界預期。
本次為李強任內第二次發表政府工作報告，內需不振、預期偏弱加速疊加。並稱黨中央領導是重點。
今年經濟工作目標如何訂定成為主要關注點，因為牽引經濟政策大方向。去年中央經濟工作會議定調，今年要施行「適度寬鬆貨幣政策，更加積極的財政政策」。市場也預期報告中會有更具體的刺激經濟政策推出。
根據李強政府工作報告，城鎮新增就業1,200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格（CPI）漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4兆斤以上；單位國內生產總值能耗降低3%左右，生態環境質量持續改善。
李強表示，今年實施更加積極的財政政策。赤字率擬按4%安排，比去年提高一個百分點，赤字規模人民幣5.66兆元，比上年年初預算增加1.6兆元。預計今年財政收入繼續恢復增長，加上調入資金等，一般公共預算支出規模人民幣29.7兆元、比上年增加1.2兆元。擬發行超長期特別國債人民幣1.3兆元。
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