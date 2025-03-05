大陸今年經濟增長目標 李強政府工作報告訂為5%左右

根據本報提前取得的資料，大陸國務院總理李強今日上午發布的政府工作報告，將今年中國大陸今年經濟增長預期目標訂為5%左右，和去年相同也符合各界早前預期。李強在報告中說，這「既是穩就業、防風險、惠民生的需要，也有經濟增長潛力和有利條件支撐，並與中長期發展目標相銜接，突出迎難而上、奮發有為的鮮明導向」。

兩會開幕前，大陸全國人大代表、遼寧大學校長余淼杰接受《環球時報》專訪時表示，2025年經濟增長的預期目標訂為5%左右。他指出，在外部環境不確定性日益增加，挑戰和困難不斷加大的情況下，實現這一目標並非易事，但中國仍然具有多個比較優勢以及一系列將要出台的宏觀增量政策來保障這一目標的實現。

余淼杰認為，中國還有四個比較優勢能夠保障實現這一經濟目標：中國是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，具有全產業鏈的比較優勢；中國擁有14億人口，具有超大規模市場優勢；中國教育科技人才一體化不斷推進，具有持續釋放的人才紅利優勢；中國具有宏觀經濟治理的體制機制優勢。

余淼杰說，「這些優勢能夠保證各項政策『縱向到底，橫向到邊』，推動中國全年5%經濟增長目標的實現。我對中國經濟增長充滿了信心。」

但他也指出，大陸將今年經濟增長目標設在5%左右屬於「跳起來摘桃子」，實現起來並不容易。因此，在宏觀政策上必須實現更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策相結合，協同發力。

此外，今年若要擴大內需提振消費，余淼杰表示，至少需做到以下兩點：一、確保收入的穩定性，居民收入的不斷提升，可通過進一步減稅降費來實現；二、積極培育新的消費增長點。例如，加力擴圍實施大規模設備更新和消費品以舊換新，擴大汽車報廢更新支持範圍、實施手機等數碼產品購新補貼等。