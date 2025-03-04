小米汽車2027年進軍海外市場

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
小米汽車2027年進軍海外市場。圖為小米SU7 Ultra。（路透）
小米汽車2027年進軍海外市場。圖為小米SU7 Ultra。（路透）

小米在西班牙巴塞隆納召開了全球發表會，小米集團總裁盧偉冰在發表會上表示，小米汽車計畫在 2027 年正式進軍海外市場，小米的立足之本在於深耕本土市場，作為一家中國車企，唯有在國內市場站穩腳跟，方能談及海外擴張。因此，小米汽車的首要任務是在中國市場取得顯著成績，為海外拓展奠定堅實基礎。

目前為止，小米汽車尚未在海外上市銷售，今年和去年都僅僅作為展品在MWC大會上亮相，但外界對於小米汽車在大陸亮麗的銷售成績，有可能複製到海外市場。

《科創板日報》報導，有汽車分析師表示，部分海外市場新能源汽車配套基礎設施不足，如充電樁數量少，會影響消費者使用體驗，導致市場接受度受限，小米需要等待市場進一步成熟或投入大量資源建設基礎設施，這需要時間和成本。

該名分析師補充道，保障穩定的供應鏈是產品全球供應的基礎，小米需要時間優化和完善供應鏈和售後體系，包括維修、保養、配件供應等，確保在海外市場銷售時能滿足需求，避免出現供應短缺等問題。

值得注意的是，盧偉冰透露，小米也將在海外市場正式推出大型家電產品，丁科技創始人、家電行業觀察家丁少將表示，小米品牌通過手機出海已具備一定國際知名度和影響力，且積累了AI、通信智慧化技術、設計及全球化品牌運作經驗，同時擅長IoT生態佈局，可協同帶動汽車、家電業務智慧化和生態化發展。

萬聯證券投資顧問屈放認為，小米家電作為出海主推產品，依託小米生態鏈有望成為新的業績增長點。不過，由於不同地區家電市場滲透率和競爭格局各異，小米需因地制宜制定策略。

盧偉冰此前提出兩個階段的出海計畫：第一階段是小米產品以及品牌的國際化，而現在小米已經進入第二階段—將小米模式推廣至海外市場。未來五年內，小米計畫在海外開設1萬家實體店「小米之家」，覆蓋更廣泛的消費群體，強化品牌的全球影響力。

品牌 小米汽車 發表會

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