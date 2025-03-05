陸「國機重裝」 獲柬水力電站BOT案

近日，大陸與柬埔寨合作的又一大型基礎設施民生工程—上達岱抽水蓄能電站BOT專案（簡稱上達岱抽蓄電站項目），正式花落大陸國機重型裝備集團股份有限公司(簡稱國機重裝)。

在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上，上達岱抽蓄電站項目被列入大陸與柬埔寨產能和投資合作第三輪重點專案清單。該專案位於上達岱水電站上游，預計靜態投資額約838億美元，項目總投資約9.96億美元，總裝機容量1000兆瓦，是柬埔寨能源互聯網的重要組成部分。

項目建成後，可提高柬埔寨當地電網調峰能力，保障電網安全穩定運行，為大規模發展太陽能等清潔能源提供重要保障，持續助力柬埔寨經濟社會高速發展。同時，將進一步完善國機重裝在「一帶一路」沿線國家綠色低碳產業發展布局，推動高品質可持續發展再上新臺階。

國機重裝總部位於四川省德陽市，是大陸高端重型裝備研製旗艦企業，也是世界重大技術裝備領域少數具備極限製造能力的企業，覆蓋重型裝備全產業鏈。