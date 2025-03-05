陸「小巨人」企業 推進新質生產力

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸國家稅務總局3日公布數據顯示，2024年，專精特新「小巨人」企業銷售收入增速高於全國平均水平2.1個百分點。「小巨人」企業作為中小企業發展的排頭兵，在推進新型工業化、發展新質生產力中具有重要支撐作用。 　　

中新社報導，國家稅務總局相關司局負責人介紹，目前「小巨人」企業總體呈現以下三大特點：

第一，民營企業和實體經濟占比大。2024年，民營「小巨人」企業戶數占全部「小巨人」企業比重達88.8%，銷售收入占比達85.4%。

第二，數字經濟與科技創新雙輪驅動。2024年，數字經濟產業「小巨人」企業銷售收入同比增長9.4%。其中，以軟件開發、智能設備製造、數據資源與交易為代表的數字要素驅動業，同比分別增長11.5%、9.1%和5.6%。

第三，海外出口多元發展。2024年，「小巨人」企業出口金額同比增長12.1%；從出口市場看，對東盟、歐盟、美國等地出口均有不同程度上漲，其中對東盟出口額大幅增長30.3%。

中小企業 實體經濟

延伸閱讀

陸2部門：積極吸引帶動更多社會資本支持科企發展

陸穩民營經濟？視兩會發展

習近平召開民企座談「提振信心」 陸官方：拖欠企業帳款要長效清理

一票難求…上海新春首場大型招聘會 現場擠滿求職民眾

相關新聞

經濟挑戰大 陸人大：速推民營經濟法

大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨天在記者會坦言，大陸經濟面臨不少困難，外需挑戰加大，內需也不足，致使大陸企業生產困難。他呼...

華為在MWC發表以AI為中心的網路解決方案

華為ICT BG CEO楊超斌在西班牙巴塞隆納舉行的MWC上發表以AI為中心網路解決方案（AI-Centric Netw...

陸核電裝機容量 規模世界登頂

過去一年，大陸核電建設提速，並加大力度向民間資本開放。大陸全國兩會前夕，中核集團在北京舉行兩會代表委員記者見面會，與會委...

陸核心城市 開年土拍升溫

中指研究院3日發布的數據顯示，今年前兩月，中國核心城市多宗熱點地塊成交帶動300城住宅用地出讓金同比增長約三成；2月30...

蜜雪冰城登港股 首日漲43%

大陸茶飲企業蜜雪冰城3日在香港交易所上市，發行價每股202.5港元，上市首日開盤價262港元／股，最高觸及298港元／股...

陸「小巨人」企業 推進新質生產力

中國大陸國家稅務總局3日公布數據顯示，2024年，專精特新「小巨人」企業銷售收入增速高於全國平均水平2.1個百分點。「小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。