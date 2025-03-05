陸「小巨人」企業 推進新質生產力

中國大陸國家稅務總局3日公布數據顯示，2024年，專精特新「小巨人」企業銷售收入增速高於全國平均水平2.1個百分點。「小巨人」企業作為中小企業發展的排頭兵，在推進新型工業化、發展新質生產力中具有重要支撐作用。

中新社報導，國家稅務總局相關司局負責人介紹，目前「小巨人」企業總體呈現以下三大特點：

第一，民營企業和實體經濟占比大。2024年，民營「小巨人」企業戶數占全部「小巨人」企業比重達88.8%，銷售收入占比達85.4%。

第二，數字經濟與科技創新雙輪驅動。2024年，數字經濟產業「小巨人」企業銷售收入同比增長9.4%。其中，以軟件開發、智能設備製造、數據資源與交易為代表的數字要素驅動業，同比分別增長11.5%、9.1%和5.6%。

第三，海外出口多元發展。2024年，「小巨人」企業出口金額同比增長12.1%；從出口市場看，對東盟、歐盟、美國等地出口均有不同程度上漲，其中對東盟出口額大幅增長30.3%。