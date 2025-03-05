蜜雪冰城登港股 首日漲43%

大陸茶飲企業蜜雪冰城3日在香港交易所上市，發行價每股202.5港元，上市首日開盤價262港元／股，最高觸及298港元／股，收報290港元／股，較發行價上漲43.21%，總市值達港幣1093.47億元（約新台幣4592億元）。

中新社報導，招股書顯示，截至2024年12月31日，蜜雪冰城在全球擁有46479家門店，2024年共實現飲品出杯量約90億杯，實現終端零售額583億元（人民幣，下同），分別同比增長21.9%和21.7%。

蜜雪集團成為繼奈雪的茶、茶百道、古茗後第4家上市的中國大陸新茶飲企業。這家公司旗下有現製茶飲品牌「蜜雪冰城」和現磨咖啡品牌「幸運咖」。

蜜雪冰城上市過程一路創紀錄。2月26日，蜜雪冰城在港股上市前公開發售環節認購結束，融資認購倍數高達5125倍，認購金額達港幣1.77兆元，刷新港股紀錄。

2024年1月，蜜雪冰城向港交所遞交招股書；2025年1月再次遞交，2月通過上市聆訊，3月3日在港交所主板掛牌上市。招股書稱其海外門店數量超過4800家，覆蓋印尼、泰國等11個國家和地區，採購網絡覆蓋全球38個國家，並援引灼識咨詢報告稱，以2024年9月30日的門店數量計，蜜雪冰城已成為全球最大的現製飲品企業。

蜜雪冰城總部位於河南鄭州，1997年，蜜雪冰城創辦人張紅超在鄭州開設了一家名為「寒流刨冰」的小店，用一台自製刨冰機開啓現製飲品領域的創業之路。1999年，「蜜雪冰城」品牌被正式啓用。2018年，蜜雪冰城首家海外門市在越南河內開業。2023年12月，蜜雪冰城在香港的首家門市開幕。

蜜雪冰城產品因高性價比而知名，其中，人民幣2元一支的新鮮冰淇淋、4元一杯的冰鮮檸檬水在大陸極為暢銷。