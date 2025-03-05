陸核心城市 開年土拍升溫

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中指研究院3日發布的數據顯示，今年前兩月，中國核心城市多宗熱點地塊成交帶動300城住宅用地出讓金同比增長約三成；2月300城住宅用地成交規模、土地出讓金同比均增長。 　　

中新社報導，中指研究院高級分析師孟新增指出，中國核心城市優質地塊的競拍熱度依然不減，房企參拍積極性較高。就2月情況來看，上海出讓4宗地塊均溢價成交；杭州出讓14宗地塊中有12宗溢價，多宗地塊溢價率超40%；房企對成都、蘇州、長沙核心區地塊的參拍意願相對較高，溢價率也在20%以上。 　　

孟新增認為，「土拍」之所以升溫，一是核心城市加大優質地塊供應力度，支持低密度住宅用地開發，滿足市場改善型住房需求。同時優化產品設計條件，以「好房子」建設激活住房需求潛力。

二是「小而美」地塊占比提升。在市場承壓情況下，核心區「小而美」地塊能夠吸引更多企業（尤其是中小型房企）參與土地競拍，這類地塊能夠幫助房企更好地平衡規模擴張與經營效益，降低開發風險，提高資金使用效率。

孟新增指出，「止跌回穩」仍是今年房地產政策核心目標，預計已出台的多項政策將加快落實。隨著節後核心城市樓市交易及土地市場回暖，疊加政策支持及傳統營銷季推動，3月房地產市場有望延續回穩態勢，核心城市或出現小陽春行情。

房地產

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