陸核電裝機容量 規模世界登頂

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

過去一年，大陸核電建設提速，並加大力度向民間資本開放。大陸全國兩會前夕，中核集團在北京舉行兩會代表委員記者見面會，與會委員發言表示，未來中國核能發展還有較大空間。

中新社報導，「十四五」（2021-2025年）規畫以來，大陸核電產業發展勢頭良好。官方數據顯示，2024年，中國核准11台核電機組，連三年核准機組數量達到10台及以上。截至2024年，中國在運和核准在建核電機組102台、總裝機容量1.13億千瓦，規模升至世界第一。

大陸全國政協委員、中國核電董事長盧鐵忠稱，「十五五」（2026-2030年）期間，中國核電機組建設速度將與「十四五」期間保持在差不多的量級。

據中國核能行業協會分析，如果到2060年要實現「碳中和」目標，大陸全國要建成約400台百萬千瓦級核電機組。盧鐵忠說，保持目前每年建造8至10台的節奏，屆時可實現國家「雙碳」目標以及能源綠色低碳轉型。

公開數據顯示，作為優質綠色低碳電力，核電的碳足跡因子（全生命周期碳排放）是所有發電類型中最低的，僅為6.5克/千瓦時，遠低於水電、光伏發電，更不足燃煤發電的百分之一。

目前中國核能發電裝機和發電占比都有待進一步提升，盧鐵忠建議，將核電納入綠電綠證體系，保障核電可持續發展，亦有助於滿足能源安全與轉型的雙重需求。

今年是中國核工業創建70周年，大批重大項目將落地，核能產業鏈也面臨升級關鍵節點。全國政協委員、中核集團副總經理辛鋒說，未來將堅持核能「三步走」發展戰略，推進自主三代核電「華龍一號」的技術升級和規模化發展，布局小堆、高溫氣冷堆和聚變技術研發。

核能「三步走」發展戰略即「熱堆-快堆-聚變堆」。在「熱堆」領域，目前「華龍一號」已進入世界先進行列，成為世界上在建數目最多的三代核電產品；「快堆」則是當下中國正在努力打造的技術方向；針對「聚變堆」，新一代人造太陽「中國環流三號」已取得重大科研進展。

兩會 核能 核電

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