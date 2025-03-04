華為在MWC發表以AI為中心的網路解決方案

華為ICT BG CEO楊超斌在西班牙巴塞隆納舉行的MWC上發表以AI為中心網路解決方案（AI-Centric Network），以應對智慧時代對網路的需求。

華爾街見聞報導，楊超斌指出，華為AI-Centric Network通過躍升網路能力實現全域連接、躍升智慧化水準實現面向應用的運維運營新範式，打造一張堅實的ICT網路底座，加速業務重塑和商業模式重塑，抓住智慧時代新機遇。

首先，全域網路連接，躍升網路泛在超寬、確定性、智慧調度的能力。通過AI與網路的深度協同，智慧編排網路路由、頻寬等資源，為智慧應用提供確定性SLA保障。其次，複雜業務場景及海量差異化體驗，驅動面向資源的運維運營到面向應用的運維運營範式演進。通信大模型加速躍升智慧化水準，實現預測式主動運維、應用級感知優化及千人千面精細化運營，顯著提升運維運營效率及用戶體驗。

再者，以AI為中心網路為業務重塑注入新動能。在個人層面，通過頻寬、時延、可靠性的精準匹配，實現不同場景差異化體驗升級；在組織層面，突破連接規模、即時交互的瓶頸，驅動協同模式從「人人」向「人智」乃至「智智」協同演進；在社會層面，廣覆蓋泛在化連接加速AI向教育、醫療等公共服務領域滲透，實現AI價值普惠。

同時，新業務裂變多維體驗，驅動商業模式重塑，以AI為中心網路助力運營商從「流量經營」單一模式向「差異化體驗經營」多維模式跨越，深度釋放網路連接潛能，為運營商開闢新的增收空間。

楊超斌呼籲電信行業夥伴一起攜手共進，通過網路能力開放、產業合作和場景創新，共同抓住AI時代的巨大機遇，共建美好的智慧世界。