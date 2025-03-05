香港觀光 台灣旅客大增

香港觀光，去年旺丁不旺財。數據顯示外來客在港消費，較上年大幅下跌兩成。其中大陸旅客在港消費跌到八年來新低。但台灣旅客赴港人數大增，成為大陸客之外香港旅客來源之最，人均消費高過陸客。

香港旅遊發展局公布去年觀光客在港消費數字，去年整體旅客人均消費為港幣5,500港元，較2023年的港幣6,900元下跌兩成。在香港觀光客中占絕對比例的大陸旅客，人均消費下跌至港幣5,000元，是自2017年以來最低。但非大陸旅客消費表現較佳，人均消費港幣6,600元，長途市場旅客更人均消費港幣7,500元。

從旅客來源地看，中國大陸仍是香港旅客主要來源地，但在大陸旅客之外，台灣旅客到港人數最多，一年超過124萬人次。排在台灣之後的，是菲律賓和美國。

大陸旅客在港人均消費跌至近年新低，香港旅發局總幹事程鼎一認為，反映旅客消費模式改變，業界需要轉型，旅發局會繼續推廣「旅遊+」以及「盛事+」，希望令旅客感到「一場來到」都願意多消費。

香港旅發局又預估，今年香港旅客將達4,900萬人次，較去年上升一成，預測整體旅客人均費與去年一樣，維持約港幣5,500元。

為達目標，香港旅發局會加強宣傳香港的地道文化、山徑、海島、研學、賽馬及美食，推出主題為「咫尺自然的香港」全新宣傳片，還特別要強化香港「穆斯林友好」目的地形象，製作全新培訓素材，加強前線旅遊從業員對穆斯林文化認知。