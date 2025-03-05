香港觀光 台灣旅客大增

經濟日報／ 香港特派員李春／香港4日電
大陸旅客在港消費跌到八年來新低。但台灣旅客赴港人數大增，成為大陸客之外香港旅客來源之最，人均消費高過陸客。 中新社
大陸旅客在港消費跌到八年來新低。但台灣旅客赴港人數大增，成為大陸客之外香港旅客來源之最，人均消費高過陸客。 中新社

香港觀光，去年旺丁不旺財。數據顯示外來客在港消費，較上年大幅下跌兩成。其中大陸旅客在港消費跌到八年來新低。但台灣旅客赴港人數大增，成為大陸客之外香港旅客來源之最，人均消費高過陸客。

香港旅遊發展局公布去年觀光客在港消費數字，去年整體旅客人均消費為港幣5,500港元，較2023年的港幣6,900元下跌兩成。在香港觀光客中占絕對比例的大陸旅客，人均消費下跌至港幣5,000元，是自2017年以來最低。但非大陸旅客消費表現較佳，人均消費港幣6,600元，長途市場旅客更人均消費港幣7,500元。

從旅客來源地看，中國大陸仍是香港旅客主要來源地，但在大陸旅客之外，台灣旅客到港人數最多，一年超過124萬人次。排在台灣之後的，是菲律賓和美國。

大陸旅客在港人均消費跌至近年新低，香港旅發局總幹事程鼎一認為，反映旅客消費模式改變，業界需要轉型，旅發局會繼續推廣「旅遊+」以及「盛事+」，希望令旅客感到「一場來到」都願意多消費。

香港旅發局又預估，今年香港旅客將達4,900萬人次，較去年上升一成，預測整體旅客人均費與去年一樣，維持約港幣5,500元。

為達目標，香港旅發局會加強宣傳香港的地道文化、山徑、海島、研學、賽馬及美食，推出主題為「咫尺自然的香港」全新宣傳片，還特別要強化香港「穆斯林友好」目的地形象，製作全新培訓素材，加強前線旅遊從業員對穆斯林文化認知。

陸客 香港

延伸閱讀

反擊美加關稅 陸再宣布暫停美國原木與3美企大豆進口

我教育部封殺大陸「國防七子」 國台辦酸：夜郎自大的可笑

陸對美農產品加徵關稅 學者：有備而來、精準反擊

港1月零售額跌3.2% 連挫11個月 汽車、家具、珠寶最慘

相關新聞

經濟挑戰大 陸人大：速推民營經濟法

大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨天在記者會坦言，大陸經濟面臨不少困難，外需挑戰加大，內需也不足，致使大陸企業生產困難。他呼...

兩會主旋律 AI+音量擴大

大陸兩會開啟，在AI新創模型DeepSeek橫空出世震撼全球背景下，AI討論充斥會場。人大大會發言人婁勤儉昨（4）日在記...

華為在MWC發表以AI為中心的網路解決方案

華為ICT BG CEO楊超斌在西班牙巴塞隆納舉行的MWC上發表以AI為中心網路解決方案（AI-Centric Netw...

陸突破美封鎖 強推 RISC-V 晶片

因應美方全面防堵，以及遏制對西方技術的依賴，北京有意發布命令，鼓勵在全大陸使用開源RISC-V晶片。消息人士提到，促進使...

香港觀光 台灣旅客大增

香港觀光，去年旺丁不旺財。數據顯示外來客在港消費，較上年大幅下跌兩成。其中大陸旅客在港消費跌到八年來新低。但台灣旅客赴港...

陸民營經濟促進法 加速推動

大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨（4）日在記者會坦言，大陸經濟面臨不少困難，外需挑戰加大，內需也不足，致使大陸企業生產困難...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。