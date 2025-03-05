陸藍牙耳機2024年出貨增19%

諮詢公司IDC近期發布《中國無線耳機市場月度跟蹤報告》顯示，2024年大陸藍牙耳機市場出貨量達到1.1億副，年增19%。其中第4季市場出貨量為3,080萬副，年增20.1%。

分析認為，隨著大陸新一輪消費品以舊換新的政策落地，推動手機出貨量提升，大陸藍芽耳機市場的出貨量也有望迎來更多增長。

從市占率來看，大陸藍牙耳機市場出貨的主要品牌分別是小米、華為、漫步者、蘋果和vivo。其中，小米依靠極致性價比在人民幣200元（合約新台幣900元）以下的入門級真無線市場中領先各品牌，市場占比增長13%；華為在夾式藍芽耳機憑藉品牌生態與通路布局拿下出貨量市場第一；蘋果則是在去年9月推出換代產品後拉動出貨量回升。

IDC預測，2025年大陸藍牙耳機市場將出現數個增長動力，包括開放式耳機在大品牌相繼投入後，其配戴舒適度和音質等都將持續升級；中低端藍牙耳機的市場仍會受到價格驅動，且產品功能同質化現象存續，高端市場則會藉由技術壁壘維持品牌護城河，深耕專業化使用場景等方式吸引消費者。

此外，人工智慧模型DeepSeek和大陸新一輪消費品以舊換新政策，都將持續帶動大陸藍牙耳機市場增長。藍牙耳機有望借助AI技術實現諸多功能升級，像是智慧降噪或改善音質，進行即時翻譯、生成會議會議和健康狀態監測等；而藍芽耳機作為手機配件，也有望在手機以舊換新國家補貼的政策下迎來新一波增長。