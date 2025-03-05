潮玩品牌 TOP TOY擬赴港上市
大陸平價零售品牌名創優品（MINISO），考慮將旗下潮玩品牌TOP TOY分拆到香港上市，目前正與潛在顧問機構洽商，首次公開發售事宜，目標籌集約3億美元。
彭博報導，名創優品於2020年12月成立TOP TOY，最初在大陸五座城市開設九家門市，之後極速擴張，2024年前九個月淨增86家新店。根據最新季度報告顯示，截至2024年9月底，包括第三方營運的門市在內，門市數量已增至234家；去年前三季來自TOP TOY的收入年增42.5%至逾人民幣7億元。
根據名創優品2022年香港上市招股書，TOP TOY於2021年的商品交易總額（GMV）達到人民幣3.74億元，在大陸潮流玩具市場中排名第七。
目前香港的玩具股有盲盒股泡泡瑪特（Pop Mart），以及擁有鹹蛋超人等IP授權的玩具商布魯可；在此之前，也曾傳出52TOYS計劃赴香港上市、集籌最多港幣15億元。
Now財經台報導，博威環球證券金融首席分析師聶振邦表示，目前泡泡瑪特本益比（PE）約80倍，TOP TOY上市時，估值會以較高於泡泡瑪特本益比作參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言