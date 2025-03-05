潮玩品牌 TOP TOY擬赴港上市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸平價零售品牌名創優品（MINISO），考慮將旗下潮玩品牌TOP TOY分拆到香港上市。 路透
大陸平價零售品牌名創優品（MINISO），考慮將旗下潮玩品牌TOP TOY分拆到香港上市。 路透

大陸平價零售品牌名創優品（MINISO），考慮將旗下潮玩品牌TOP TOY分拆到香港上市，目前正與潛在顧問機構洽商，首次公開發售事宜，目標籌集約3億美元。

彭博報導，名創優品於2020年12月成立TOP TOY，最初在大陸五座城市開設九家門市，之後極速擴張，2024年前九個月淨增86家新店。根據最新季度報告顯示，截至2024年9月底，包括第三方營運的門市在內，門市數量已增至234家；去年前三季來自TOP TOY的收入年增42.5%至逾人民幣7億元。

根據名創優品2022年香港上市招股書，TOP TOY於2021年的商品交易總額（GMV）達到人民幣3.74億元，在大陸潮流玩具市場中排名第七。

目前香港的玩具股有盲盒股泡泡瑪特（Pop Mart），以及擁有鹹蛋超人等IP授權的玩具商布魯可；在此之前，也曾傳出52TOYS計劃赴香港上市、集籌最多港幣15億元。

Now財經台報導，博威環球證券金融首席分析師聶振邦表示，目前泡泡瑪特本益比（PE）約80倍，TOP TOY上市時，估值會以較高於泡泡瑪特本益比作參考。

人民幣 泡泡瑪特 香港

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