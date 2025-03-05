陸突破美封鎖 強推 RISC-V 晶片

因應美方全面防堵，以及遏制對西方技術的依賴，北京有意發布命令，鼓勵在全大陸使用開源RISC-V晶片。消息人士提到，促進使用RISC-V晶片的政策指導意見，最快將於這個月發布。這也代表繼美國英特爾和超微所主導的x86架構，和軟銀集團所持有的安謀架構外，開源技術將出現第三套系統。RISC-V是開放式架構，不受安謀與x86可能被美方箝制影響，大陸藉此突破美方晶片封鎖。

中華經濟研究院第二研究所暨日本中心副主任江泰槿表示，這代表大陸在系統架構上，想要逐步減少對歐美的依賴，從脫鉤到建立規格。因此現階段對台廠影響不大，但若形成市場規模後，將要求代工廠商選邊站。

路透報導，值得注意的是，過去大陸政府並未在官方政策中明確提及RISC-V技術。但現今該技術標準將由國家網路信息辦公室、工信部和科技部等八個政府機構共同起草。

在此之前，有不少討論認為，開源RISC-V晶片，是解決大陸晶片「卡脖子」的有效方式。還有業內人士指出，隨著大陸AI新創公司DeepSeek的技術崛起，RISC-V晶片的需求可能進一步增長。

近年來，大陸的國營機構與研究機構積極採用RISC-V技術，視為地緣政治上較為中立的選項。在業界，大陸企業積極布局AI應用，推升RISC-V需求，包括阿里巴巴旗下的玄鐵（XuanTie）與新創企業芯來科技（Nuclei）等公司，已成為領先的RISC-V晶片知識產權供應商，為市場提供商業化的RISC-V處理器。

上周玄鐵舉辦的一場RISC-V技術活動，一名中國移動系統整合部門的經理表示，即使一套價值人民幣1,000萬元（新台幣4500萬元）的RISC-V解決方案，僅能達到輝達或華為晶片性能的30%，但購買三套的總成本仍可能低於它們的價格，這或許是一個突破點。

由於任何人都能從網路上，免費下載RISC-V指令集，因此已成為大陸公司和政府機構的核心工具。然而隨著RISC-V在大陸的擴展，可能會引起美國政府的關注。部分美國國會議員曾在2023年向拜登政府施壓，要求限制美國企業參與RISC-V技術研發，擔憂大陸可能藉此壯大自身的半導體產業。

香港財華社報導，Omdia發布報告顯示，2024年至2030年期間，基於RISC-V的處理器出貨量將以每年近50%速度增長，預計到2030年出貨量將達到170億顆，RISC-V處理器將占據全球市場近四分之一的市占。