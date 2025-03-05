陸民營經濟促進法 加速推動

經濟日報／ 特派記者陳政錄黃雅慧／北京4日電

大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨（4）日在記者會坦言，大陸經濟面臨不少困難，外需挑戰加大，內需也不足，致使大陸企業生產困難。他呼應北京日前舉行民營經濟座談會，增強民企信心，強調法治是最好的營商環境，將加速推動民營經濟促進法。

大陸十四屆全國人大三次會議將於今天開幕，大陸國務院總理李強將作政府工作報告，外界關注大陸如何設定今年經濟成長目標、國防預算增幅及對兩岸關係的表述等。

鑒於當前大陸經濟情況，預料大陸今年經濟成長目標將訂在5%左右，與去年持平。

針對企業關注「民營經濟促進法」草案，婁勤儉稱，該法案是將關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境，提振民營企業家發展信心，促進民營經濟健康發展等，具有重大意義。之後，將根據（人大）常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律盡快頒布。

全國人大 法律 經濟發展

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