經濟挑戰大 陸人大：速推民營經濟法

大陸全國人大會議發言人婁勤儉昨天在記者會坦言，大陸經濟面臨不少困難，外需挑戰加大，內需也不足，致使大陸企業生產困難。他呼應北京日前舉行民營經濟座談會，增強民企信心，強調法治是最好的營商環境，將加速推動民營經濟促進法。

大陸十四屆全國人大三次會議將於今天開幕，大陸國務院總理李強將作政府工作報告，外界關注大陸如何設定今年經濟成長目標、國防預算增幅及對兩岸關係的表述等。

鑒於當前大陸經濟情況，預料大陸今年經濟成長目標將訂在百分之五左右，與去年持平。

婁勤儉昨在人大記者會指出，不可否認，當前外部環境帶來影響，經濟面臨不少困難挑戰。從外部看，世界經濟政治不確定性上升，外需挑戰加大；另一方面，大陸國內需求不足，大陸企業生產困難。但他認為，同時要看到大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好條件與趨勢沒有變。

他提及大陸擁有超大規模市場和完整的產業體系，是全球唯一擁有聯合國產業分類中全部工業門類的國家，有需求升級、結構升級、動能升級的廣闊增量空間，既為經濟發展提供有力支撐，也為應對各種風險挑戰提供了足夠的迴旋餘地。

針對企業關注「民營經濟促進法」草案，婁勤儉稱，該法案是將關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境，提振民營企業家發展信心，促進民營經濟健康發展等，具有重大意義。之後，將根據（人大）常委會繼續審議情況和各方面的意見建議，認真做好草案修改完善工作，推動法律盡快頒布。

至於外界關注地方隱形債務等問題，婁勤儉回應，今年人民幣兩兆元置換債券發行相關工作已啟動，將有效防範化解地方政府債務風險，有力保障地方財政平穩運行。全國人大常委會將依照有關法律規定，加強政府債務管理情況的監督。