不畏美中關稅戰升級 人民幣對美元不跌反升

美國總統川普簽署行政命令，正式確定大陸進口商品再加徵10%關稅，即累計徵收20%關稅。消息雖不利人民幣匯率，但4日人民幣對美元匯率不跌反升，在岸、離岸價夜盤走升至7.26。分析認為，大陸人行在兩會前後將維持人民幣中間價穩定，貶值空間有限。

此前，外界便曾預期大陸在面對川普提出加徵關稅的政策下，會以人民幣貶值來對沖出口壓力，不過川普近期致電中日領導人，警告不能讓貨幣繼續貶值。香港《明報》引述瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰分析，考慮到川普對人民幣貶值的警告，大陸人行可能不會調整其穩定人民幣匯率的政策。

張建泰也指出，大陸人行在兩會期間亦會致力保持外匯穩定。總體而言，由於美國關稅上調可能與美元走弱同時發生，人民幣的情況看起來不那麼嚴重，美國關稅的不確定性將使人民幣處於劣勢，人民幣上行空間將受限於7.31附近。

路透引述國際投行野村分析，川普加碼關稅措施短期之內會讓人民幣貶值壓力再次上升，可能貶至7.46人民幣的水平。但中間價持穩將有助於限制人民幣調整空間，預計大陸當局最終將允許人民幣貶值以應對加徵關稅。

彭博報導，澳新銀行資深中國策略師邢兆鵬指出，人民幣或通過被動貶值來維持均衡水平，並不會主動尋求貶值。大陸的匯率目標可能是一籃子匯率水平與大陸出口競爭力相適應；如果後續美國對華關稅不斷加碼，一籃子匯率壓力還將加大，而人民幣匯率也須取決於美元指數的表現。