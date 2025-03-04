人工智慧熱潮來襲 人大代表建議完善AI失業保障

正值中國全國「兩會」期間，人工智慧（AI）也是話題之一。有出身科技領域的全國人大代表提出完善AI失業保障、投入與AI相關的教育培訓經費等。

經濟觀察報今天報導，全國人大代表、科大訊飛董事長劉慶峰在今年全國兩會期間針對人工智慧產業提出多份建議。

中國互聯網絡信息中心發布的「生成式人工智能應用發展報告（2024）」顯示，中國生成式人工智慧產品的用戶規模已達2.49億人。

劉慶峰認為，人工智慧重塑勞動力市場已成必然趨勢。首先要推動AI新職務的繁榮，強化相關認證工作，並鼓勵高校、職校緊跟趨勢，加強AI技能培訓，尤其要為低收入群體提供免費培訓機會。

其次要建立「AI就業動態監測平台」，在長三角、珠三角等製造業集聚區試點「失業風險預警系統」，並要求大規模部署AI的企業提交替代崗位數量、再就業方案等社會責任報告，「確保技術應用與社會公平協同發展」。

三是設置6至12個月的失業緩衝期，試點「AI失業保障專項保險」，為最易被AI衝擊的職務建立專項保障基金。

此外，他還針對構建中國國產算力平台、構建AI時代人才評價體系、構建「AI+醫療」標準規範、推動科技適老體系建設、科技助殘等方面提出建議。

他並指出，生成式AI存在「幻覺」，特別是深度推理模型的邏輯自洽性提升，使得AI生成內容真假難辨，他建議從技術研發和管理機制上構建可信的資訊環境。

據報導，世界經濟論壇最新發布「2025年未來就業報告」預測，未來5年內，全球職場將有22%的就業機會面臨變革，新創造的工作崗位1.7億個，被替代的工作崗位9200萬個，就業機會淨增7800萬個。