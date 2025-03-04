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陸人大：法治是最好營商環境 盡快推出民營經濟促進法

聯合報／ 記者黃雅慧陳政錄／北京即時報導
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。（新華社）
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。（新華社）

民營經濟一直是近年大陸兩會的重要關切點，大陸十四屆全國人大三次會議記者會4日人民大會堂召開，外界關注大陸民營經濟促進法進度，大會發言人婁勤儉稱，法治是最好的營商環境，接下來將推動法律盡快推出。

婁勤儉表示，民營經濟伴隨改革開放偉大歷程蓬勃發展，是大陸社會主義市場經濟的重要組成部分。

他指出，去年12月，民營經濟促進法（草案）由國務院提請全國人大常委會初次審議；上個月又進行了再次審議。一審後，草案在中國人大網公布，徵求社會公眾意見；全國人大有關專門委員會和工作委員會還通過座談、調研等方式聽取包括民營企業在內的各方面意見。

婁勤儉稱，法治是最好的營商環境。草案第一次將堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，以及毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展‌‌）、促進「兩個健康」（非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長‌）寫入法律，把中共中央關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境，提振民營企業家發展信心，促進民營經濟健康發展、高質量發展，具有重大而深遠的意義。

全國人大 法律 經濟發展

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