陸人大：法治是最好營商環境 盡快推出民營經濟促進法

民營經濟一直是近年大陸兩會的重要關切點，大陸十四屆全國人大三次會議記者會4日人民大會堂召開，外界關注大陸民營經濟促進法進度，大會發言人婁勤儉稱，法治是最好的營商環境，接下來將推動法律盡快推出。

婁勤儉表示，民營經濟伴隨改革開放偉大歷程蓬勃發展，是大陸社會主義市場經濟的重要組成部分。

他指出，去年12月，民營經濟促進法（草案）由國務院提請全國人大常委會初次審議；上個月又進行了再次審議。一審後，草案在中國人大網公布，徵求社會公眾意見；全國人大有關專門委員會和工作委員會還通過座談、調研等方式聽取包括民營企業在內的各方面意見。

婁勤儉稱，法治是最好的營商環境。草案第一次將堅持「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，以及毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展‌‌）、促進「兩個健康」（非公有制經濟健康發展和非公有制經濟人士健康成長‌）寫入法律，把中共中央關於促進民營經濟發展的重大方針、政策舉措上升為法律規範，對保證各種所有制經濟依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭、同等受到法律保護，進一步優化民營經濟發展環境，提振民營企業家發展信心，促進民營經濟健康發展、高質量發展，具有重大而深遠的意義。