婁勤儉：陸擁超大市場、產業完整產業 經濟化險有餘地

外界關注兩會將如何討論大陸經濟發展，大陸十四屆全國人大三次會議記者會4日人民大會堂召開，大會發言人婁勤儉表示，中國大陸擁有超大規模市場、完整產業體系，有機構升級等廣闊增量空間，應對各種風險挑戰有迴旋餘地。

婁勤儉稱，中國大陸在過去保持戰略定力、克服困難，特別是去年9月26日中共中央政治局會議果斷部署一攬子增量政策，達到了良好成果，2024年大陸國內生產總值人民幣134兆元，年增長5%。

不過婁勤儉坦承，「不可否認，當前外部環境帶來影響，經濟面臨不少困難挑戰」，他說，從外部看，世界經濟政治不確定性挑戰上升，外需挑戰加大，另一方面，大陸國內需求不足，大陸企業生產困難。

婁勤儉也表示，同時要看到大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好條件與趨勢沒有變，比如中共三中全會中提出進一步深化改革，提出高水平對外開放措施；中央經濟工作會議明確九方面重點任務等，增強經濟活力。他稱，目前中國大陸處於增長動能轉換時期，中間仍有許多空間。

婁勤儉強調，大陸經濟從來在風雨中成長，歷經考驗中壯大，對經濟前景充滿信心。人大持續推動高質量發展、持續在高水平對外開放努力。

此外，外界最關注大陸債務問題，包括地方隱形債務狀況，婁勤儉稱，截止去年底，大陸財政部發行的人民幣2兆元置換債額度全部發行完畢，大部分完成置換，2025置換相關工作啟動。人大下一步將依照有關法律規定，加強政府債務管理監督。穩妥防範化解地方債風險，與高質量發戰相適應的債務管理機制。