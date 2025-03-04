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婁勤儉：陸擁超大市場、產業完整產業 經濟化險有餘地

聯合報／ 記者黃雅慧陳政錄／北京即時報導
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。（中通社）
十四屆大陸全國人大三次會議新聞發布會4日下午，在北京人民大會堂舉行，大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。（中通社）

外界關注兩會將如何討論大陸經濟發展，大陸十四屆全國人大三次會議記者會4日人民大會堂召開，大會發言人婁勤儉表示，中國大陸擁有超大規模市場、完整產業體系，有機構升級等廣闊增量空間，應對各種風險挑戰有迴旋餘地。

婁勤儉稱，中國大陸在過去保持戰略定力、克服困難，特別是去年9月26日中共中央政治局會議果斷部署一攬子增量政策，達到了良好成果，2024年大陸國內生產總值人民幣134兆元，年增長5%。

不過婁勤儉坦承，「不可否認，當前外部環境帶來影響，經濟面臨不少困難挑戰」，他說，從外部看，世界經濟政治不確定性挑戰上升，外需挑戰加大，另一方面，大陸國內需求不足，大陸企業生產困難。

婁勤儉也表示，同時要看到大陸經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大，長期向好條件與趨勢沒有變，比如中共三中全會中提出進一步深化改革，提出高水平對外開放措施；中央經濟工作會議明確九方面重點任務等，增強經濟活力。他稱，目前中國大陸處於增長動能轉換時期，中間仍有許多空間。

婁勤儉強調，大陸經濟從來在風雨中成長，歷經考驗中壯大，對經濟前景充滿信心。人大持續推動高質量發展、持續在高水平對外開放努力。

此外，外界最關注大陸債務問題，包括地方隱形債務狀況，婁勤儉稱，截止去年底，大陸財政部發行的人民幣2兆元置換債額度全部發行完畢，大部分完成置換，2025置換相關工作啟動。人大下一步將依照有關法律規定，加強政府債務管理監督。穩妥防範化解地方債風險，與高質量發戰相適應的債務管理機制。

債務 經濟發展

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