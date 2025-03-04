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超越DeepSeek！「騰訊元寶」在陸蘋果App下載榜登冠
大陸蘋果免費App下載排行榜，3日由騰訊AI助手「騰訊元寶」擠下DeepSeek，成為冠軍。騰訊元寶是騰訊推出的AI大模型應用，騰訊混元提供AI搜尋、文件處理、AI寫作、圖片理解、深度思考等功能。依託自行研發的混元T1、DeepSeek R1等大模型。
陸媒觀察者網稱，目前中國區應用商店免費App排行榜上的前四位均為大陸的AI大模型，除了騰訊元寶外，還有開源大模型DeepSeek本體，字節跳動基於雲雀模型開發的AI工具「豆包」，月之暗面推出的智能助手Kimi。
星島網報導指，騰訊元寶花費10天左右，從大陸蘋果App免費下載排行榜第2位升至第1位；2月22日，騰訊元寶超越豆包至第2名。同時，2月13日，騰訊元寶宣布，同時支持混元、DeepSeek兩大模型。打開騰訊元寶並進入對話界面，可免費使用DeepSeek-R1滿血版（完整版）模型。騰訊元寶在各個管道亦大力推廣。
騰訊元寶不久前也入駐微信生活服務「九宮格」，並在下方標註「滿血DeepSeek」。
騰訊近期在AI大模型領域動作不斷。本月1日，騰訊發布2項更新，上線快思考模型「混元Turbo S」，以及正式發布「騰訊元寶」電腦版。用戶在元寶內選擇「Hunyuan」模型、關閉深度思考，即可體驗混元Turbo S。不同於DeepSeek R1、混元T1等需要「想一下、再回答」的深度思考模型，混元Turbo S能夠「秒回」，吐字速度提升1倍，首字時延降低44%。
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