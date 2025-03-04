超越DeepSeek！「騰訊元寶」在陸蘋果App下載榜登冠

大陸蘋果免費App下載排行榜，3日由騰訊AI助手「騰訊元寶」擠下DeepSeek，成為冠軍。騰訊元寶是騰訊推出的AI大模型應用，騰訊混元提供AI搜尋、文件處理、AI寫作、圖片理解、深度思考等功能。依託自行研發的混元T1、DeepSeek R1等大模型。

陸媒觀察者網稱，目前中國區應用商店免費App排行榜上的前四位均為大陸的AI大模型，除了騰訊元寶外，還有開源大模型DeepSeek本體，字節跳動基於雲雀模型開發的AI工具「豆包」，月之暗面推出的智能助手Kimi。

星島網報導指，騰訊元寶花費10天左右，從大陸蘋果App免費下載排行榜第2位升至第1位；2月22日，騰訊元寶超越豆包至第2名。同時，2月13日，騰訊元寶宣布，同時支持混元、DeepSeek兩大模型。打開騰訊元寶並進入對話界面，可免費使用DeepSeek-R1滿血版（完整版）模型。騰訊元寶在各個管道亦大力推廣。

騰訊元寶不久前也入駐微信生活服務「九宮格」，並在下方標註「滿血DeepSeek」。