周鴻禕：開源正重構中美AI競爭格局 是難以逾越的壁壘

大陸人工智慧（AI）公司DeepSeek旗下大模型今年橫空出世掀起轟動。大陸全國政協委員、360集團創辦人周鴻禕在「兩會」（政協、人大會議）前夕表示，開源模式正在重構AI競爭格局，大陸有望憑藉開源生態的優勢保持長期領先。中美AI競爭將形成良性結果，雙方透過開源和開放的討論，技術都會交替領先，一起進步。他認為，開源才是真正難以逾越的壁壘，或將成中美AI競爭的分水嶺。

據澎湃新聞，周鴻禕受訪時表示，對全球產業而言，可能會加快人工智慧到達AGI（通用人工智慧）的臨界點，企業的應用速度也會隨之加快。他稱，開源模式將帶來多贏格局。中小企業可低成本獲得頂尖AI能力，雲服務商透過算力需求激增獲益，大陸國產晶片廠商則藉推理算力優化實現彎道超車，對輝達而言也是好事，輝達伺服器需求隨著使用算力的人數增加而增加。

周鴻禕續稱，很多人津津樂道具體技術細節，但技術並不是別人不可逾越的，「真正難以逾越的壁壘是免費，是開源，這是一種模式」。他舉例，今天即使GPT-5、GPT-6發布，效果有或比DeepSeek-R1好一點，但是人們還是會用R1，「因為免費、開源、更值得信任」。

周鴻禕說，「我們主張人工智慧技術不應該被少數公司、少數國家壟斷，這個技術太關鍵了，一旦被某個國家壟斷，被某個公司壟斷，將來利用這個控制人類絕對是有可能的。所以我們開源的策略，從更高的意義來說，實現了一種技術擴散或科技平權、技術普惠」。

他認為，中國將可能會憑藉開源的先天優勢保持長期領先。但從長期來看，中國獲勝並不是「消滅」美國，而是以一種「潤物細無聲」的方式，變成全球AI技術的標準，變成全球AI技術的根技術，具備強大的虹吸效應。

另，針對大模型產業未來發展，周鴻禕強調，「DeepSeek並非產業殺手，而是生態催化劑」，是行業的生態的推動者，不僅驗證了推理模型技術路線的正確性，推動算力資源優化配置，也催生了應用創新大爆發。

他指，一定要建立對AI的認知，「AI這次來真的，這不是泡沫，我們已經看到了這三年的發展」，要相信這是工業革命，會重塑所有的行業，既是挑戰又是機會，要讓自己打消對AI的恐懼感或者陌生感，從無知到了解、到掌握、到熟練。

展望產業機遇，周鴻禕提出六大戰略方向，包括：人人智能；萬物智能；數轉智改；未來產業，生物製藥、機器人等核心領域突破；AI for Science；大模型安全。他解釋，就像電動機需要裝進汽車才能創造價值，AI必須深入千行百業，「做應用才是將來中國人工智慧最大的場景」。