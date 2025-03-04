比亞迪配股籌資1844億元提升智慧化技術 創業內紀錄

中國車企比亞迪3日於香港股市收盤後，進行56億美元（約新台幣1844億元）的H股閃電配售，是全球汽車業有史以來最大規模的閃電配售項目。比亞迪表示，此次融資將助力該公司在智慧化領域提升技術。

綜合中國證券時報網等中國及香港媒體報導，3日香港股市收盤後，比亞迪配售1.298億股H股新股，配售價為每股335.2港元。此次56億美元的H股閃電配售，是過去10年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目，也是全球汽車業有史以來規模最大的閃電配售項目，及香港市場有史以來規模第2大的閃電配售項目。

比亞迪表示，本次融資將進一步助力公司在新能源汽車國際化領域的戰略布局，加速公司在海外產能建設及強化品牌等，推動公司出海業務增長。

比亞迪又表示，此次融資將助力公司全方位提升智慧化及高端化領域的技術，把握下半場智慧化發展的重要機遇，持續推出滿足消費者多元化需求的產品，塑造新能源時代的世界級品牌。此次融資亦將顯著增強該公司的資本實力，提高經營狀況的穩健性。

閃電配售是香港股市再融資手段之一，配售股份不超20%，董事會提前獲得股東大會授權後，可擇機進行，閃電配售機制可在一天內完成資金募集，滿足企業快速融資需求。

2024年比亞迪累計銷售新能源乘用車超過425萬輛，年增41.1%，是全球第一。2025年前2個月，比亞迪新能源汽車累計銷量達62.34萬輛，年增92.52%。

中國車企競爭白熱化，比亞迪上月宣布其「天神之眼」智駕系統將覆蓋全系列車型，其中售價最低的海鷗智駕版售價僅人民幣6.98萬元起。

去年11月比亞迪董事長王傳福表示，未來會投資人民幣1000億元，研究把人工智慧應用在汽車系統，實現全車智慧化。