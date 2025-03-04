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香港連年出現財政赤字 夏寶龍反稱屬溫和

中央社／ 香港4日電
港澳辦主任夏寶龍。中通社
港澳辦主任夏寶龍。中通社

儘管香港各界十分關注政府連年出現財政赤字，但主管香港事務的北京官員夏寶龍卻形容香港財赤「屬於溫和」。

綜合香港媒體的報導，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍昨天在北京接見中國全國港澳政協委員，期間他談及香港各界關注的香港財政赤字問題。

據報導，夏寶龍表示，特區政府的財政赤字屬於溫和，社會應對香港經濟、各方發展充滿信心；他又形容港澳都是中國的掌上明珠，政協委員是中國的中堅份子，應多下場做「運動員」，不要只做裁判，以發揮雙重積極作用。

報導指出，夏寶龍也提到港澳今年將舉行立法會換屆選舉，希望「愛國愛港」、有能力的人參選。

近幾年來，港府幾乎每年都出現財政赤字，財政司司長陳茂波上週公布年度財政預算案時也表示，2024至25年度綜合赤字為港幣872億元，2025至26年度赤字有670億元，財政儲備將下降至5803億元。

鑑於多年出現財政赤字，港府決定採取多項減少支出的措施，包括公務員凍結薪資，以及減少多項福利支出。

北京 財政赤字 香港

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