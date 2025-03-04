美再加徵10%關稅 陸港股市全面低開 比亞迪暴跌

川普政府對大陸進口商品再徵收額外10%關稅的新措施，將於當地時間4日正式生效。受此影響，陸港股市周二開盤全面走跌。A股三大股指集體低開，但跌幅不大；恒生指數開盤則下挫1.43% ，恒生科技指數跌幅一度超過3%。

美國總統川普於2月底宣布，3月4日起將對中國進口商品再加徵額外10%關稅。隨後，白宮3日於網站宣布，川普已正式簽署命令，將原本對中國進口商品實施的10%關稅提高至20%。

在川普對大陸再度加徵關稅後，陸港股市4日開盤全面走跌。上證指數開市報3,300點，跌16點或0.5%；現報3,305點，跌10點或0.33%。深成指開市報1萬558點，跌90點或0.85%；現報1萬591點，跌57點或0.54%。滬深300指數開市報3,865點，跌22點或0.58%；創業板指數開市報2,170點，跌25點或1.16%。

陸股各板塊個別發展，石油股跌逾1%；汽車製造、電子訊息、化工、水泥、生物製藥、房地產、煤炭、金融股偏軟；有色金屬、電力、鋼鐵、傳媒娛樂股靠穩。其中，比亞迪開盤跌5.6%，比亞迪股價還創下2022年3月以來新低，成交額超31億元。

至於港股方面，恒指4日早低開328點，報2萬2678點。科網股普遍向下，騰訊股價跌0.87%；阿里跌2.91%；美團亦跌2.28%；小米更跌3.73%，京東則跌1.76%。

其中，比亞迪不只在A股走跌，在港股跌得更為嚴重。比亞迪宣布配售近1.3億股新港股，集資約435億港元，相當於經擴大已發行港股數目的約10.8%及經擴大已發行股份總數約4.3%，每股配售價335.2元，較上日收市價363.6元折讓約7.8%；該股今早開市報336.2港元，跌7.5%。

此外，在人民幣匯率方面，中國大陸外匯交易中心網站公布，4日銀行間外匯市場美元兌人民幣的匯率中間價為人民幣7.1739元兌1美元，較前一交易日中間價7.1745元升值6基點。