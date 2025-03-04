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外貿亮眼 江蘇民企逾8萬家

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

南京海關表示，2024年，江蘇民營企業進出口值2.55萬億元，同比增長7.3%；江蘇有進出口實績的民營企業達到8.04萬家，數量較上年增加10%，占全省進出口企業數量的八成以上。

新華社報導，作為江蘇外貿增長主要推動力量，2018年至2024年，江蘇民營企業進出口值由1.25萬億元增到2.55萬億元，占全省外貿比重由28.6%增至45.3%。

專注於特定細分產品市場的民營單項冠軍企業在國際貿易中表現亮眼。2024年，江蘇民營單項冠軍企業進出口值同比增長超過20%，占全省單項冠軍企業進出口總值的五成左右，涵蓋新能源、新材料等行業。

以新業態激發外貿新動能，民營企業成為市場採購和跨境電商主導力量。2024年，江蘇100%市場採購出口、91.6%跨境電商出口由民營企業完成。

新華社 海關 電商

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