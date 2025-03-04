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小米汽車SU7 Ultra賣破1.5萬輛 雷軍：很多人買來當禮物

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

小米汽車SU7 Ultra賣破1.5萬輛之後，小米創辦人、董事長兼執行長雷軍在直播中表示，主要買家有三類人，第一類是賽車愛好者，第二類是互聯網創業者、金融行業從業者、貿易行業人士等。另外，還有很多人是送給妻子、女朋友、男朋友的禮物。

雷軍指出，現在對使用者群體愈來愈了解，SU7 Ultra車主大部分年齡層分布在34歲、35歲左右，女性占比近二成，而且正持續上升，基本上都買過傳統豪車。

小米SU7 Ultra上市發布當天，小米汽車京東官方旗艦店正式開店，涵蓋整車預約試駕、汽車用品銷售、養車服務等多個領域。目前店鋪頁面已上網兩款新品，提供預約試駕及專業諮詢服務。使用者可在小米汽車京東官方旗艦店預約試駕小米SU7、小米SU7 Ultra等車型。

後續小米汽車生態產品如充電樁、米家車載便攜充放電槍、後備箱收納箱、前風擋遮陽傘及舒適頭枕等，也將在旗艦店陸續上架。

互聯網 小米 雷軍

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