穿著遭調侃抄襲黃仁勳 雷軍：每個人家裡都有皮衣
小米集團董事長雷軍上周穿著皮夾克現身發表會，被網友調侃抄襲美國輝達執行長黃仁勳。對此，雷軍回應時稱，這種說法太滑稽，他並說每個人家裡都有皮衣。
綜合陸媒報導，雷軍上周四（2月27日）穿皮夾克現身小米發布會。此事引發中國大陸網友討論，許多人直接與黃仁勳掛鉤，甚至調侃雷軍是抄襲黃仁勳。
雷軍3月2日在直播中回應說，「皮夾克可能比較容易配得上Ultra這種極致駕駛的風格」，「我也沒想到這個皮夾克這麼多人喜歡，還上了熱搜」。
雷軍也調侃說：「難道我一穿皮夾克就是抄黃仁勳？我一穿西服就是抄馬斯克？這太滑稽了。」
據報導，以往雷軍曾穿西服被網友稱是抄襲特斯拉執行長馬斯克，而手機發表會時穿T恤加牛仔褲，還被說是抄襲蘋果已故創辦人賈伯斯。
小米創始員工曾在微博表示，小米手機剛剛發布時，所有的儀式、講故事、講情懷、和雷軍的服飾全部抄襲自賈伯斯，用此來打造民族品牌，圈「米粉」，員工甚至戲稱他為「雷布斯」。尤其是黑色T恤、藍色牛仔褲。
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