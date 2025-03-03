該如何應對？大陸外匯監理機關調查美關稅對企業影響

美國兩度宣布對中國大陸商品加徵關稅後，大陸國家外匯管理局據報對企業進行調查，以了解關稅的潛在影響。

彭博社3日引述知情人士報導，大陸國家外匯管理局向出口企業發放的問卷主要針對美國總統川普施加的關稅，同時詢問進口商有關中國反制措施所帶來的影響。

這項調查在川普2月初宣布對大陸加徵10%關稅後進行，大陸國家外匯管理局也在問卷中詢問企業計畫如何應對這些關稅措施。

在2018年中美貿易戰期間，大陸國家外匯管理局曾向企業發出類似的問卷，以了解關稅措施和匯率波動所帶來的影響。

報道稱，大陸政府始終堅持人民幣匯率穩定的立場，並未理會外界關於放任人民幣貶值，以抵銷關稅影響的聲音。

川普兩度宣布對中國大陸輸美產品徵收額外關稅後，2月的在岸人民幣兌美元下跌0.4%。