劉結一：大陸全國政協推動「一國兩制」行穩致遠

就推動港澳融入大陸國家發展大局，大陸全國政協十四屆三屆會議副秘書長兼新聞發言人劉結一3日表示，大陸全國政協圍繞港澳融入國家發展大局，推動「一國兩制」行穩致遠深入展開工作，將持續支持粵港澳大灣區建設，助力香港、澳門在融入大陸國家發展大局中實現自身更好發展。

劉結一3日下午，主持在北京人民大會堂舉行的大陸全國政協十四屆三屆會議新聞發布會，會上共開放12個媒體提問，其中兩名外媒，香港、澳門媒體各一名。

回應有關大陸全國政協推動港澳融入大陸國家發展大局、推進粵港澳大灣區建設，以及港澳地區大陸全國政協委員的貢獻，劉結一說，去年，大陸隆重慶祝「澳門回歸祖國25周年」，橫琴粵澳深度合作區建設取得新進展。香港融入國家發展大局持續走深走實。粵港澳大灣區高質量發展正不斷豐富「一國兩制」的生動實踐。

他提到，港珠澳大橋客流車流再創新高，深中通道、黃茅海跨海通道建成通車，大灣區城市群「硬聯通」進一步完善，還有「軟聯通」持續提升等，「大灣區路相通、城相融、心相連，在中國式現代化進程中展現出新活力、新氣象。」

劉結一說，大陸全國政協230多位港澳委員，為大陸國家經濟社會發展和香港、澳門長期繁榮穩定積極發揮作用。他們走訪港澳企業、社團和高校（大專院校）等，到內地（大陸）省市調研，就發揮港澳在建設更高水平開放型經濟新體制中的作用等議題深入交流。著眼大陸國家重大戰略，聚焦金融貿易、科技創新、營商環境等領域建言議政。

因此，劉結一表示，大陸全國政協圍繞港澳融入國家發展大局，推動「一國兩制」行穩致遠深入展開工作。未來，大陸全國政協將持續支持粵港澳大灣區建設，助力香港、澳門在融入國家發展大局中實現自身更好發展。