談政協對外交往 劉結一：凝聚構建人類命運共同體合力

大陸全國政協十四屆三次會議新聞發布會3日舉行，政協大會發言人劉結一共回應12個媒體提問，其中有兩名外媒、一名港媒、一名澳門媒體，但未有涉及台灣或美中關係的提問。就政協對外交往工作，劉結一說，大陸全國政協深入踐行習近平外交思想，積極展開民間外交、智庫外交、公共外交，不斷凝聚起國際社會構建人類命運共同體、共迎挑戰、共創未來的合力。

曾任大陸國台辦主任的劉結一，今年是第二次以新聞發言人身分，主持「兩會」召開前的大陸全國政協會前記者會，他首先表示，今年共有近三千名中外記者報名採訪本次大會，並介紹議程安排等。

本次記者會時長約七十分中，開放十二個記者提問，除了大陸官方媒體外，還有來自巴西勞工電視台、衣索比亞芳納廣播公司兩家外國媒體提問，以及香港、澳門媒體各一個提問，除了有關民生經濟的「必答題」外，此次沒有涉及台灣或美中關係的提問，也引起現場記者討論。

會上，就來自非洲衣索比亞的記者，關切大陸全國政協的對外交往活動，劉結一說，為促進世界和平與發展事業注入強大動能，獲得越來越多國家的支持和響應，大陸全國政協深入踐行「習近平外交思想」，積極展開民間外交、智庫外交、公共外交。

劉結一說，去年，舉辦了七場「進政協」活動，100多個國家的外國朋友進入大陸全國政協，包括駐華使節、中國學學者、跨國公司和國際商協會代表、全球南方國家青年代表等等，與政協委員圍繞「中國式現代化」、「中國之治」的成功密碼、高水平對外開放、高質量推進「一帶一路」、國際經貿合作和國際地區問題等進行廣泛交流，深入瞭解政協75年的歷程和中國民主政治發展道路，深入體會「全過程人民民主」的獨特優勢。

劉結一表示，有的參與交流的外國朋友說，民主要與本國傳統文化、歷史傳承、發展道路等契合，中國協商民主的經驗值得研究借鑒。有的外國朋友說，中國言必信、行必果，對中國市場充滿信心，投資中國就是投資未來。

劉結一還列舉了中國經濟社會論壇、中非經濟社會理事會圓桌會議、中歐圓桌會議等活動，還有相關領域的大陸政協委員赴亞非拉及歐美國家訪問等。他強調，政協對外交流活動，讓我們交到更多國際朋友，引發更多共鳴，不斷凝聚起國際社會構建人類命運共同體、共迎挑戰、共創未來的合力。