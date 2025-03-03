美擬再加徵10%關稅 陸外交部放話堅決抵制：貿易戰、關稅戰沒有贏家

針對美國將於4日對來自中國大陸的進口商品再加徵10%關稅，對此，大陸外交部發言人林劍3日在例行記者會上稱，中國正在研究反制措施，堅決抵制美國再次加稅。

美國總統川普2月27日表示，將自3月4日起，對來自中國的進口商品加徵10%的關稅。川普政府已於2月4日對中國商品加徵10%的關稅。

林劍周一在例行記者會回答相關提問時重申，中方堅決反對美方再次以芬太尼問題為藉口，威脅對中國的輸美產品加徵關稅，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。

針對美國建議墨西哥、加拿大跟隨美國對中國加徵關稅一事，林劍則說，「我們多次說過，貿易戰、關稅戰沒有贏家。吹滅別人的燈，並不能讓自己更光明。」

他表示，各方都應遵守世貿組織規則和市場經濟原則，通過平等和相互尊重的對話與協商，解決各自關切，共同應對單邊主義和貿易保護主義。